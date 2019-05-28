Привычки в одежде, которые старят

Почти все русские женщины после 40 начинают одеваться одинаково. С чем это связано — неизвестно. Большинство из них перестают следовать моде, а их образ становится нелепым и смешным. И вот те привычки, которые делают его таким.

Большая темная сумка

Конечно, она вместительная. Конечно, подойдет ко всему. Но это кажется только вам. Он не добавляет стиля и изящности, а только утяжеляет ваш образ. К тому же, если сумка больше формата А4, она прибавит вам лишних килограммов и будет смотреть как черный или коричневый мешок у вас в руке. Старайтесь подбирать аксессуары меньшего размера и не бойтесь экспериментировать с цветами.

Футболка с цветочным принтом или надписью

Иногда женщины за 40 считают, что, если будут носить "молодежную" одежду, то будут выглядеть как сестры своих дочерей, но это не так. На самом деле, такой предмет гардероба никак не омолодит ваш образ. Только сделает смешным. Адекватно оценивайте свой внешний вид, и подумайте над теми предметами гардероба, которые сделают ваш образ благородным.

Большое количество бижутерии

Никто не обязывает вас покупать золотые или серебрянные украшения. Не все могут себе это позволить. Но, если вы зарабатываете достаточно, почему бы не побаловать себя? Если достаточного количества денег на дорогие украшения у вас нет, можете смело носить бижутерию. Но не перебарщивайте. Массивные украшения могут быть в тренде, но с ними нужно быть очень аккуратными. Поэтому, если у вас нет представления о современной моде, лучше не стоит надевать много украшений. Ограничьтесь одним-двумя аксессуарами.