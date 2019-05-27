Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый смелый тренд в пляжной моде 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Эксперты моды назвали полупрозрачный бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года. Об этом сообщает The Sun.
Речь идет о раздельном купальнике с топом в стиле 90-х и трусами с высокой посадкой, изготовленном из сетки. Такая модель неонового желтого цвета, например, появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First и стоит около 11 фунтов стерлингов (900 рублей).
Среди знаменитостей, поддержавших тренд, оказалась звезда телесериала «Улица Коронации» Арианна Айтар (Arianna Ajtar). Актриса опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию в полупрозрачном бикини, которая была сделала во время ее отпуска на греческом острове Миконос.
Подписчики Айтар одобрили купальник. «Икона стиля!» — похвалила одна комментаторша. «Ты королева пляжа», — согласилась другая. «Освободи соски!» — шутила третья, вспомнив о феминистическом движении Free the nipple.
Ранее в мае на сайте британского ретейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. Автор слитного купального костюма без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры — лондонский бренд Jaded London. У модели, демонстрирующей его на сайте, прорези для ног заканчиваются под подмышками.
Последние новости
В России отменили роуминг Обнародованы материалы об участии Мартина Лютера Кинга в изнасиловании Мужчина с ножом напал на редакцию в Ставрополе
Женский форум22
Мода , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты: диета способна улучшить интимную жизнь
Учимся загорать: правила хорошего тона
Тимати извинился перед голограммой Децла
Продукты, вызывающие привыкание
Сколько времени глаза должны отдыхать от техники
Видео
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
Кто виноват в загадочной смерти Мурата Насырова
Звёзды
03:09
Почему рассорились родственники Децла
Звёзды Любовь
11:04
Как быстро накачать бицепсы
Красота Здоровье
20:00
Что добавляют в холодный чай на заводах
Еда Здоровье
00:52
Звездные дети, раздевшиеся перед камерой
Звёзды
00:59
Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст
Звёзды
03:27
Как сохранить клубнику свежей как можно дольше
Еда
01:27
Кто может есть мороженое 18+
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение