Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Эксперты моды назвали полупрозрачный бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о раздельном купальнике с топом в стиле 90-х и трусами с высокой посадкой, изготовленном из сетки. Такая модель неонового желтого цвета, например, появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First и стоит около 11 фунтов стерлингов (900 рублей).

Среди знаменитостей, поддержавших тренд, оказалась звезда телесериала «Улица Коронации» Арианна Айтар (Arianna Ajtar). Актриса опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию в полупрозрачном бикини, которая была сделала во время ее отпуска на греческом острове Миконос.

Подписчики Айтар одобрили купальник. «Икона стиля!» — похвалила одна комментаторша. «Ты королева пляжа», — согласилась другая. «Освободи соски!» — шутила третья, вспомнив о феминистическом движении Free the nipple.

Ранее в мае на сайте британского ретейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. Автор слитного купального костюма без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры — лондонский бренд Jaded London. У модели, демонстрирующей его на сайте, прорези для ног заканчиваются под подмышками.