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Новый пляжный тренд для смелых девушек 

Рамблер 27 мая 2019
На пляжах Испании и других заграничных курортов в этом летнем сезоне ожидается обилие девушек в купальниках, которые еще пару лет назад надеть на себя в общественном месте было бы немыслимым. Все дело в том, что новая мода диктует новые правила. Судя по пляжным постам модных инстаграм-блогеров, не только атлетически сложенные юноши, но и девушки в этом году будут без стеснения демонстрировать свое тело окружающим. Самый модный тренд этого лета — сетчатые ткани, из которых шьется буквально все, от велосипедных шорт до купальников. Если вы уже не так стройны, как раньше, а также не молоды, не развиты атлетически и все прочие "не", что ж, тем хуже для вас: новая мода требует практически идеального тела.
Кто знает, возможно, найдутся и смелые россиянки, готовые предстать в новом "луке" на черноморских курортах России. И если вы встретите на пляже девушку в смелом купальнике, который не скрывает почти ничего, не спешите осуждать ее низкие моральные качества — вините моду!
Женский форум23
Мода , Фото
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