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Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Cimone
Прозрачные топы, куртки, плащи, брюки и шорты из пластика различных ярких цветов — красного, синего, желтого, зеленого — стали новым трендом лета-2019. Об этом сообщает The Sun.
В такой одежде разных марок замечены многие знаменитости, в том числе обладательница премии «Оскар» Люпита Ньонго и певица Рианна. Если прежде эксперименты с прозрачным пластиком позволяли себе только модные дома и бренды сегмента luxury, то теперь цветную прозрачную одежду и аксессуары (сумки, обувь) выпускают и марки сегмента премиум и масс-маркет: Boohoo, Coccinelle, River Island, Dune, Asos, Zara и другие.
Отмечается, что впервые этот тренд появился в Европе в 1960-е годы. Известна знаменитая фотография манекенщицы Твигги, стоящей босиком на капоте автомобиля в темном платье из прозрачного винила с американской проймой.
Ранее сообщалось, что появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом.
На Каннском кинофестивале-2019 его продемонстрировали несколько звезд. Модель Винни Харлоу появилась на красной дорожке в платье Ralph & Russo из прозрачного черного газа с аппликацией в виде крокодила. Модель Роми Стрейд — в полупрозрачном платье из кружева оттенка экрю с высоким разрезом спереди от Etro Couture. Белла Хадид выбрала белый наряд с оборками из тюля от Dior Couture.
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