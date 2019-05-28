Тимати разработал одежду для «Армии России»

В интервью телеканалу "Звезда" рэпер отметил, что его коллекция высокотехнологична и выполнена из очень хорошего водостойкого материала.

Коллекция разработана как для мужчин, так и для женщин, а также детей. Среди прочего представлены толстовки с логотипом "Армия России", широкие штаны с утяжкой на щиколотках, разнообразные комбинезоны и худи.

@blackstarwear

Для девушек в коллекции представлены даже платья. Также бренд Black star разработал футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия".

Основные цвета одежды: черный, хаки и песчаный камуфляж.