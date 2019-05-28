Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тимати разработал одежду для «Армии России» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сетевые магазины "Армия России" ("Военторг") Минобороны РФ совместно с брендом Тимати Black star представили коллекцию одежды в милитари стиле.
В интервью телеканалу "Звезда" рэпер отметил, что его коллекция высокотехнологична и выполнена из очень хорошего водостойкого материала.
Коллекция разработана как для мужчин, так и для женщин, а также детей. Среди прочего представлены толстовки с логотипом "Армия России", широкие штаны с утяжкой на щиколотках, разнообразные комбинезоны и худи.
@blackstarwear
Для девушек в коллекции представлены даже платья. Также бренд Black star разработал футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия".
Основные цвета одежды: черный, хаки и песчаный камуфляж.
На показе коллекции модной одежды побывал и министр обороны Сергей Шойгу. Тимати подарил ему фирменную куртку своего бренда.
Мода , Сергей Шойгу , Тимати , Министерство обороны , Военторг , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблемы со здоровьем, возникающие после 30 лет
Как избавиться от «гусиных лапок» без ботокса
Давай дружить: знакомимся с собой
Привычки в одежде, которые старят4
Королева свиданий: законы соблазнительного макияжа2
Видео
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
00:40
Звезды ответили на сексистские речи Боярского
Звёзды
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
05:57
Звездные детки, зарабатывающие больше взрослых
Дети Звёзды
03:00
Как избавиться от «гусиных лапок» без ботокса
Красота
01:00
«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе
Звёзды
01:00
Падение малыша с 5-го этажа попало на видео
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение