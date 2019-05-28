Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невесту осмеяли за способ «сохранить чистым» подол платья 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Facebook
Пользователи Facebook высмеяли неизвестную невесту за платье с подолом черного цвета. На это обратило внимание издание The Sun.
На странице Facebook Marketplace, где можно продавать и покупать товары других участников, появилось белое подвенечное платье, цвет подола которого постепенно переходит в черный.
Одна из подписчиц группы поделилась находкой в сообществе, в котором публикуются странные свадебные наряды. «Я в равной степени впечатлена окрасом омбре и ее способностью наперед продумывать, как можно избежать пятен на юбке во время церемонии в угольной шахте», — оставила язвительный комментарий анонимный автор поста.
Другие пользовательницы соцсети также посчитали, что платье такой расцветки кажется грязным. «Выглядит, как будто она только что протащила платье по грязи», — согласилась одна из них. «Оно просто испачканное», — добавила другая. «Похоже на утечку нефти», — пошутила третья.
Последние новости
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство В России добыли гигантский изумруд Курц ушел в отставку
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблемы со здоровьем, возникающие после 30 лет
Как избавиться от «гусиных лапок» без ботокса
Давай дружить: знакомимся с собой
Привычки в одежде, которые старят4
Королева свиданий: законы соблазнительного макияжа2
Видео
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
00:40
Звезды ответили на сексистские речи Боярского
Звёзды
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
05:57
Звездные детки, зарабатывающие больше взрослых
Дети Звёзды
03:00
Как избавиться от «гусиных лапок» без ботокса
Красота
01:00
«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе
Звёзды
01:00
Падение малыша с 5-го этажа попало на видео
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение