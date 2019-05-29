7 модных кошмаров наступающего лета

Мы все ждем жары, чтобы «выгулять» любимые летние образы. Но какие-то детали в них явно лишние. Не пытайтесь это повторить!

1. Мини-мини-шорты

Короткие шорты в жару выглядят вполне уместно. Но микромодели, которые открывают миру все и чуть-чуть больше, странно сидят даже на идеальной фигуре. А уж любые несовершенства — подчеркивают враз. В общем, с задачей сделать девушку сексуальной они не справляются. Удобными их тоже не назовешь, особенно когда приходится садиться в общественном транспорте. Разве что уколы в поликлинике можно делать, не снимая одежды. Вы же за этим их надели, да?

2. Подследники

Следки, следочки — как только ласково не называют эти изобретения чулочно-носочной промышленности. Удивительная вещь — какими бы стильными и модными не были ваши туфли или босоножки, торчащая капроновая «окантовка» моментально превращает их в модель «прощай, молодость». Исключением можно назвать разве что кеды, слипоны и другую обувь, из-под которой не видно этого безобразия. Но для них давно изобрели специальные носки-невидимки.

3. Босоножки на размер меньше

Открытая обувь позволяет нам влезть в пару на размер меньше. Гляди-ка, и не жмет, и не трет, и при этом 38 вместо родного 39,5. Золушка, как пить дать. А то, что пятка свисает, как хулиган с подножки, а пальцы топорщатся во все стороны, ерунда. Зато нога выглядит меньше, правда? Увы, неправда. Скорее, вспоминаются герои из мультиков: помните, они надевают слишком тесную обувь, она рвется, пальцы раз — и веером. В то время как обувь своего размера или на полразмера больше делает стопу более изящной.

И не забывайте, что любую обувь, и особенно летнюю, лучше покупать не утром, а вечером. Ведь к концу дня, особенно в жару, ноги немного отекают. И если утром в магазине вам кажется, что пара сидит отлично, к концу дня вы можете почувствовать дискомфорт.

4. Юбки, подметающие асфальт

Широкая юбка в пол — это очень красиво. Лучше всего она смотрится, если почти полностью закрывает ноги. Но стоит чуть-чуть промахнуться с длиной, и юбка начнет волочиться за вами по земле, собирая всю грязь. А уж что происходит после дождя, и думать не хочется. Если вы не планируете надеть макси на красную дорожку, а хотите всего лишь гулять в ней по паркам, выбирайте такой фасон и длину, чтобы к вечеру подол не походил на грязную тряпку.

5. Торчащее нижнее белье

Неизвестно, кто и когда решил, что торчащие лямки лифчика — это кокетливо и сексуально. Открытые плечи или спина выглядят красиво и соблазнительно, но лишь в том случае, если их не перерезают лямки. И красивые со стразиками, и почти незаметные бежевые, и странно выглядящие силиконовые здесь неуместны. Белье без лямок — вот единственный уместный вариант. Про стринги, торчащие из-под брюк, даже говорить не будем: тут все понятно. Но и кружевные трусики, явно выделяющиеся под тонкими узкими брючками — тоже плохая идея.

6. Летние сапоги

Пожалуй, самое странное летнее изобретение. Внешне похожие на бинты, они не сочетаются вообще ни с чем, не дают ногам нормально загорать, визуально режут фигуру, и очень быстро теряют вид. Впрочем, последнее и к лучшему— чтоб выбросить и забыть навек.

7. Отросший яркий педикюр

Ухоженные ступни выглядят аккуратно и красиво. Яркий лак — дело вкуса. Прозрачный или его отсутствие словно говорит нам: «я — за естественность». Ну или «у меня нет времени на салон». А что говорит алый с золотом, с неухоженной кутикулой и сантиметровой полосой отросшего ногтя? «Я слежу за собой. Иногда. Вот, два месяца назад ходила к мастеру — смотрите!». С появлением стойкого покрытия мы забыли про облупившийся лак на ногтях. Но если он цел, но был нанесен когда-то весной, это ничуть не лучше.