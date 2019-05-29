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Модель без ноги стала лицом модного бренда 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Primark
Модель с ампутированной ногой стала лицом рекламной кампании бюджетного ирландского бренда Primark. Об этом сообщает Metro.
У 23-летней Бернадетт Хагенс из Белфаста обнаружили редкую форму раковой опухоли (синовиальная саркома) в 2017 году. В октябре 2018-го ее правую ногу пришлось отнять. Девушка научилась ходить с протезом и решила попробовать себя в модельном бизнесе. Она устроилась в агентство Zebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями, и с тех пор приняла участие в проектах многих брендов, включая Primark.
В кампании Primark Хагенс представляет футболку и шорты, которые вошли в новую коллекцию Toy Story 4, посвященную новой части анимационного фильма «История игрушек».
«Мне было очень весело работать с Primark. Это потрясающая возможность. Мне понравились и съемка, и сама команда. Все фотографии получились блестящими, и я жду—не дождусь, когда их опубликуют вместе с выходом коллекции в июне»,
— поделилась впечатлениями Бернадетт Хагенс.
В мае креативный директор итальянского модного дома Gucci Алессандро Мишель представил новую линию губной помады, в рекламе которой снялась беззубая панк-певица Дэни Миллер. На одном рекламном снимке крупным планом запечатлена улыбка Миллер с ярко-красным оттенком Goldie Red на губах. На фото видно, что у певицы нет двух верхних резцов.
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