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7 способов замаскировать полные руки и выглядеть стройнее: разбираем на примерах! 

Я Покупаю 7 часов назад
Фото: Я Покупаю
С возрастом у многих из нас полнеют руки, даже если в фигура остается стройной. Но эту проблему легко замаскировать!
Блогер Sylvia много лет публикует материалы о стиле специально для женщин 40+. Она разбирается во всех проблемах и знает, как одеваться круто и модно, маскируя мелкие недостатки фигуры.

1. Выбираем полупрозрачные ткани

Шифон и другие полупрозрачные ткани визуально уменьшают объемы. Кстати, это правило касается не только блузок! Чуть расклешенные рукава дополняют эффект и позволяют скрыть лишний объем.

2. Носим рукава-колокола

Модный крой сезона — колокол — отлично маскирует располневшие руки, особенно если ненужный объем в основном расположился в области плеч. И в такой блузке не жарко!

3. Отдаем предпочтение блузам с открытыми плечами

Полные локти будут казаться стройнее, если вы наденете модную блузку с открытыми плечами и вертикальной полосой в качестве принта. Драпировка визуально уберет объем, а округлые плечи смотрятся очень сексуально!

4. Обращаем внимание на фасон «летучая мышь»

Летящий крой блузки, когда рукав является фактически одним целым с самой вещью, скрадывает объем рук (да и тела) почти вдвое!

5. Носим многослойные вещи

Обманка наоборот: казалось бы, многослойность увеличивает объем, но… оптически все происходит не так: кажется, что в этом изобилии драпировок и струящихся тканей — самая стройная девушка на свете.

6. Надеваем топы с прорезными плечами

Идеальное решение для тех, у кого равномерно полные руки. Полная иллюзия тонкой кости и изящного силуэта!

7. Выбираем асимметричные фасоны

Приспущенный с одного плеча рукав или волан скрадывает лишний объем, а темная полупрозрачная ткань завершает эффект визуального обмана.
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