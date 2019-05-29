Что есть что в мире брюк: афгани, слаксы, чинос

Стрелки на современных моделях брюк появились благодаря счастливой случайности, а многие штаны попали в наш гардероб из охотничьего или армейского обихода. В брючном мире происходило немало метаморфоз. Выясняем, что из этого получилось и рассказываем о видах и фасонах женских брюк.

Афгани

Никто и не думал, что афгани будут причислены к видам и фасонам женских брюк. Эти штаны с низкой проймой шагового шва пришли к нам из восточных стран. Афгани часто путают с другими моделями мешковатых брюк, например, с шароварами. Так деалть не стоит: это все-таки отдельная разновидность. Главная отличительная черта афгани — сильно приспущенная линия среднего шва. Бедра обтянуты, ширинка на своем месте, а шов от нее все тянется, тянется, порой доходит почти до колена, а затем брюки сужаются. Эти «приспущенные» штаны пользуются особенной популярностью у девушек летом. И в любое время года не нравятся практически всем мужчинам.

Брюки-бананы

Впервые брюки, напоминающие по силуэту южный фрукт, появились в США в 40-х годах. Пик популярности «бананов» пришелся на 80-е годы прошлого столетия. На некоторое время они даже потеснили джинсы (да-да, представьте, и такое возможно!). Носили их все — и женщины, и мужчины — и часто сочетали с пиджаками с наплечниками. Что собой представляют бананы? Это брюки со складками у пояса, широкие и свободные в бедрах и узкие у щиколоток.

Брюки со стрелками

Их название говорит само за себя. Отличительная черта брюк со стрелками — складки-стрелки посреди штанин. Кто их придумал, неизвестно. Согласно легенде, эта будущая классика родилась случайно. На конец XIX века пришелся расцвет текстильной промышленности в Европе. Одежду отшивали нон-стоп и на кораблях развозили по всему свету. Брюки складывали пополам, укладывали друг на друга и спрессовывали. Прибыв на место назначения, брюки, долго пролежавшие сложенными, приобретали складки, разгладить которые было практически невозможно. Складки-стрелки пришлись многим покупателям по вкусу и вместо дефекта стали синонимом классических брюк.

Брюки галифе

За изобретение галифе мы должны поблагодарить французского генерала Гастона Галифе. Именно он в середине XIX века ввел для кавалерии особенную форму — штаны, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах. Эта деталь армейского гардероба получила название в честь своего создателя. Придумать более удобную форму на смену уж очень утягивающим лосинам генерал решил неспроста. Во время одной из битв Гастон получил серьезное ранение в живот и с тех пор всегда носил стальную пластину под одеждой. Лосины «выдавали» секрет генерала, а галифе помогли его лучше спрятать. До высокой моды галифе дошли только в 80-х годах ХХ века.

Женские джинсы

Выходец из еврейской семьи Леви Страусс эмигрировал из Баварии в США в поисках лучшей жизни. И нашел ее, случайно придумав в 1853 году джинсы. Леви был торговцем. Как-то раз у него осталось огромное количество конопляной парусины. Ткань спросом не пользовалась, и Леви решил сшить из нее дешевые штаны. Недорогие, но прочные брюки тут же раскупили золотоискатели, фермеры и рабочие. Так и появились первые джинсы. Позже фирма Levi Strauss & Co заменила парусину на хлопок. И, начав свой путь с одежды для рабочего класса, джинсы завоевали весь мир.

Брюки-дудочки

Брюки-дудочки родом из 50-х. Они — любимая вещь стиляг, которая мигом вытеснила из моды все другие модели. Классические дудочки — это равномерно узкие прямые брюки, длиной по щиколотку и с чуть заниженной талией.

Брюки-клеш

Брюки-клеш были безумно популярны в эпоху хиппи, затем покинули моду и вернулись в нее в 90-х годах. Но их история началась гораздо раньше, в 1813 году. Широкие штаны, клешенные от бедра, придумали для американских моряков. У формы была особенность — отсутствие ширинки. Застегивались просторные брюки сбоку. Считалось, что такой крой намного удобнее в ситуациях, когда человек упал за борт и ему нужно срочно освободиться от мешающей одежды.

Модные штаны привлекли внимание свободолюбивых хиппи. Брюки слегка изменили — клешить стали не от бедра, а от колена, и начали шить из всех доступных тканей. Чем шире был клеш и пояс, тем более стильным и продвинутым считался обладатель брюк.

Брюки-капри

Короткие брюки длиной до середины голени придумала немецкий дизайнер Соня де Леннарт в конце 40-х годов ХХ века. Свое название брюки получили в честь места жительства Сони — итальянского острова Капри. Укороченные брюки пользовались особенной популярностью у жителей острова, а также в странах Европы, Азии и Латинской Америки. Там их носили даже мужчины. Повсеместную моду на брюки-капри ввела актриса Грейс Келли, которой настолько понравились удобные брюки, что она с ними не расставалась. С 1970 по 1990 год капри ушли в тень и вновь вернулись в моду в конце 90-х.

Брюки карго

Особенность брюк карго — это множество накладных карманов по бокам, спереди и сзади брюк. Придумали столь полезную и вместительную одежду опять же для военных. Впервые карго увидели свет в 1938 году, и носили их исключительно британские солдаты, а затем и военные из США. Из армейского гардероба карго попали в спецодежду для охотников, рыболовов, рабочих и, наконец, вышли на подиум как не просто удобные, а модные брюки для мужчин и женщин.

Легинсы

Женские легинсы, лосины или legging — это все они — длинные, всюду обтягивающие ноги и бедра штаны из эластичной ткани. Лосины, так ненавистные многим мужчинам, пришли к нам как раз из их гардероба. Еще в XVI веке охотники, которым приходилось не одни сутки проводить в лесу, чтобы не замерзнуть и не быть покусанными насекомыми, надевали на ноги лосины из кожи лося. Оттуда и пошло такое название. От охотников и ковбоев лосины перекочевали в гардероб военнослужащих. А в 1960-х годах вошли в моду и намертво в ней зацепились.

Слаксы

Про эти брюки можно сказать так: удобные, как джинсы, но не из денима и не джинсы. Придумал слаксы руководитель рекламного агентства Эдмонд Хаггар, который в 40-х годах искал идеальное название для простых повседневных брюк. В переводе с английского прилагательное slack означает «слабый», «вялый», и, как считал Эдмонд, это слово лучше других отражало суть прямых свободных брюк, лишенных стрелок. Поначалу слаксы были только мужскими. Но, как и все мужское, стали женскими.

Чинос

Еще одна альтернатива джинсам. Чинос очень похожи на слаксы, но все же являются отдельным предметом гардероба. Шьются чинос, как правило, из 100%-ного хлопка, имеют простой прямой крой, книзу чуть сужаются и подворачиваются. Эти брюки придумали в середине XIX века специально для военных и шили из дешевой китайской ткани. Возможно, отсюда пошло и само название. Когда война закончилась, форму стали распродавать. Так чинос попали в гардероб обывателей.

Шаровары

Шаровары, или шальвары, — это очень широкие, просторные в бедрах брюки, которые сужаются только у щиколоток. Изначально шаровары были исключительно частью традиционной одежды населения Южной и Центральной Азии. Но благодаря предприимчивым жителям Индии, отшивающим шальвары из ярких натуральных тканей для продажи туристам, эти легкие брюки медленно, но верно попали в большие города и заняли свое место в летнем гардеробе. Однако если в некоторых странах Азии шальвары носят и мужчины, и женщины, в России прижился только женский вариант.