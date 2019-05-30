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Несуществующее в реальности платье продано на аукционе 

WMJ.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Голландский бренд The Fabricant представил первое в мире цифровое платье.
@the_fab_ric_ant
Наряд был продан на аукционе более чем за 600 000 рублей. При этом кутюрное платье выгулять на красной дорожке не получится: оно существует только в виртуальном мире. Свое название «Радужность» вещь получила за сходство с глянцевым Instagram-фильтром. Полупрозрачное, мерцающее платье, кстати, — дело рук художницы Йоханны Ясковской и компании Dapper Labs, которые разработали наряд с помощью 3D-дизайна и 2D-выкройки.
"Мировые бренды одежды стремятся выйти на цифровую площадку, чтобы укрепить взаимодействие с потребителями поколения Z", — объяснили представители The Fabricant, представившие первое в мире цифровое платье.
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