Платья, которые притягивают мужчин

Спросите любого мужчину, какой предмет одежды самый женственный, с большой вероятностью он назовет платье. И действительно — с помощью элегантного или воздушного платья можно создать разнообразные образы и вряд ли мужчина сможет устоять. Однако не каждый фасон одинаково действует на представителей противоположного пола, мы решили разобраться, чему отдать предпочтение, а какое платье повесить обратно на вешалку в магазине.

Везде кружево

Довольно смелый вариант, и уж точно не на каждый день, тем не менее кружевное платье идеально, если у вас есть конкретная «жертва» и вы не хотите затягивать со знакомством. Однако с подобной моделью очень легко скатиться в вульгарность, так что кружево необходимо выбирать тщательно.

Избегайте ярких цветов — кружевная ткань и так привлекает много внимания, пестрые элементы совсем ни к чему. Также откажитесь от красного кружевного платья: зачем вам такая слава? Свой выбор дизайнеры советуют остановить на белом или черном варианте — точно не прогадаете.

Открытая спина

Во времена, когда женские платья закрывали практически полностью все участки кожи, никто и подумать не мог, что через несколько веков платья, где практически вся спина оголена, станут обычным делом. И правда — сейчас уже никого не удивишь открытой спиной в разгар будничного дня на улице.

Выбирая такое платье, убедитесь, что зона декольте закрыта, а длина самого платья должна быть до колена, не выше.

Открытые плечи

Глубокое декольте уже набило оскомину, а платья с открытыми плечами набирают популярность. Мужчин безумно привлекает изящная женская шея и узкие плечи.

Однако, как и с моделями с открытой спиной, не выбирайте слишком короткие платья, если вы планируете носить его в условиях города — открытые плечи в сочетании с длиной выше колена подходят только для пляжных вечеринок.

Узкие фасоны

Здесь важно учесть особенности фигуры: облегающие платья подходят, как правило, худеньким девушкам. Ели у вас есть лишний вес, не стоит отчаиваться, вам всего лишь нужно выбирать не слишком узкие модели, особенно в тех местах, которые вам нужно скрыть.

Опять же, никакого декольте и открытой спины! Мужчина должен заинтересоваться, что вы скрываете. Если вы выставите на показ «опасные» зоны, вряд ли вы обратите внимание серьезного мужчины. Но выбор, в любом случае, за вами.

Короткие платья

Женские ноги, как и шея с плечами, притягивают взгляды даже самых равнодушных мужчин. Если вы можете себе позволить платье выше колена, выбирайте воздушные модели: они всегда подчеркивают женственность, и просто идеальны для летних вечеров на веранде ресторанов.

Платья до колена

В случае с длиной миди можно переборщить и скрыть то, что скрывать не нужно. По мнению многих дизайнеров, самая непривлекательная часть женской ноги — колено, поэтому длина до середины коленной чашечки — отличный выбор.

Большим плюсом такого платья является возможность открыть и плечи, и спину, при этом вы не покажете ничего лишнего, а мужчины вас точно не пропустят.