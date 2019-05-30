Важные покупки перед отпуском

Самые желанные покупки летнего сезона — те, которые пригодятся на роскошном песчаном пляже, омываемом лазурными волнами. WMJ.ru заранее подготовил список вещей для отпуска в жаркой стране, которые необходимо взять с собой.

Сумки и багаж

Главное, чем надо озадачиться перед отпуском, — это размером багажа. К сожалению, бездонных чемоданов, в которые может поместиться весь женский гардероб, еще не придумали, зато есть множество крутых и стильных моделей, способных скрасить даже самое долгое и утомительное путешествие.

Впрочем, усталость после перелета снимет как рукой, стоит только увидеть белоснежный пляж и вздымающиеся волны. Отправляясь наслаждаться всем вышеперечисленным, не забудьте взять с собой все необходимое: конечно, купальник, солнцезащитный крем, полотенце, очки, книгу, которые без труда поместятся в объемный шопер из рафии, украшенный бахромой или ракушками, выполненный из сетки или в технике макраме. Все варианты одинаково стильные и удобные — выбирайте на свой вкус.

Обувь

Отпуск — время, когда можно забыть про неудобную обувь и высокий каблук. Отдавайте предпочтение резиновым слайдерам, идеально подходящим для пляжа, вьетнамкам, лаконичным сандалиям без задника и эспадрильям — наиболее удобной обуви для экскурсий и пеших прогулок.

Если без женственности и романтичности обойтись трудно, захватите с собой босоножки на танкетке. Они снова вернулись к нам в гардероб и попали в топ-список трендовой обуви сезона. В таких ноги вряд ли устанут даже после долгой вечеринки и бесконечных танцев под луной.

Головные уборы

Пренебрегать головным убором на отдыхе не стоит. Солнечный удар может оказаться не таким романтичным, как в одноименном рассказе И. А. Бунина. Предостерегаем вас от опасности и советуем вооружиться шляпой, панамой или стильным неоновым козырьком.

Широкополые шляпы с необработанными полями и длинными лентами особенно популярны в этом сезоне и, кстати, невероятно женственны. Прячьтесь за такой не только от солнца, но и от любопытных взглядов, пытающихся разглядеть таинственную незнакомку. А если скрываться нет нужды, берите с собой на пляж панаму — прямо как в детстве.

Очки — неизменный спутник летнего сезона. Выбрать стильную оправу не составит труда. Масс-маркет-бренды предлагают множество трендовых вариаций, среди которых найти подходящую будет легко. Здесь тебе и очки в роговой оправе, и ультрамодные sci-fi всевозможных цветов, и велосипедные, футуристические, классические модели — в общем, одной парой можете не ограничиваться.

Аксессуары

Стилистических приемов, которыми можно воспользоваться на пляже, практически нет. Однако добавить несколько штрихов к своему «отпускному» образу все-таки стоит, например приколов к волосам морские звезды и ракушки — имеем в виду, конечно, заколки. Присмотритесь и к серьгам, и к кольцам в подобной стилистике. Кстати, носить их можно не только на пляже. По приезду в город они вам тоже пригодятся.

Еще один способ сделать образ более интересным — повязать на шею или руку шелковый платок. Маленький и, казалось бы, незначительный акцент добавит красок в ваш аутфит и сделает его запоминающимся.