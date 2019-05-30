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Как носить фиолетовый после 40 и выглядеть молодо 

Я Покупаю 12 часов назад
Фото: Я Покупаю
Мы составили шпаргалку, с чем сочетать этот капризный цвет, чтобы выглядеть ослепительно без особых усилий.

Фиолетовый в сочетании с оранжевым

Сочетание фиолетового и оранжевого смотрится очень эффектно. Например, оранжевая рубашка будет гармонично смотреться вместе с фиолетовыми прямыми брюками, черной сумкой и оранжевой обувью: кожаными сабо или туфлями-лодочками.

В сочетании с нейтральными оттенками

Беспроигрышный вариант — миксовать вещи фиолетового или сиреневого оттенка с одеждой приглушенной палитры: от пельно-серого до песочно-коричневого. Сиреневые джинсы можно надеть с коричневым пуловером, белыми лоферами и дополнить образ массивными золотыми серьгами.

Сиреневый и фиолетовый в сочетании с красным

Сочетание красного и фиолетового лишь на первый взгляд кажется слишком ярким. На самом деле эти цвета отлично уживаются рядом, многие дизайнеры используют данное стилистическое решение на показах. Хитрость заключается в том, что сиреневый оттенок выигрышно смотрится с алым, а фиолетовый — с бургунди.

Сиреневый в сочетании с черным

Стилисты рекомендуют усмирять довольно игривый лавандовый оттенок при помощи темной обуви, верхней одежды и аксессуаров. Черный придаст любому образу нотку строгости и не даст превратиться в маленькую девочку в сиреневом платье.

В сочетании с белым и серебряным

Идеальное весенне-летнее сочетание фиолетового и сиреневого с белым и серебряным цветом. Именно эти два сочетания позволяют выглядеть молодо и стильно. Попробуйте надеть серебряный атласный топ, лавандовую юбку, металлизированные босоножки — и масса комплиментов обеспечена.

В деловых образах

Фиолетовый и сиреневый могут стать любимыми оттенками в рабочем гардеробе. К примеру, темно-фиолетовый жакет красиво смотрится с прямыми темно-синими джинсами, лоферами и белым топом, а сиреневое пальто можно надеть поверх делового платья. Сиреневый или фиолетовый аксессуар
В 2019 году обязательно стоит включить сиреневый или фиолетовый аксессуар в список желанных покупок. Это может быть миниатюрная сумка, клатч, платок, шарф или даже шапка. Новый аксессуар станет стильным акцентом, притягивающим взгляды. Сиреневые или фиолетовые украшения и обувь
Стоит также включить в гардероб пару обуви фиолетового или лавандового оттенка: туфли, сапоги, балетки, мюли, сандалии. Эта обувь остромодно смотрится с вещами из денима: джинсами, рубашкой, короткой курткой. Стоит пополнить шкатулку ювелирных украшений обновками: фиолетовым колье, серьгами-кисточками или кольцом с крупным камнем. Не менее актуальны будут сиреневые солнцезащитные очки в пластиковой оправе.
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