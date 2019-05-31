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Рудова набросилась на гламурных героинь шоу Собчак 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса пришла в негодование из-за того, что светские львицы принялись критиковать простых девушек, носящих дорогую одежду, и Ольгу Бузову.
Еще одной российской знаменитостью, кого разозлил новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», в котором красивые и богатые девушки, не сходящие с обложек отечественного глянца, поговорили о том, что сейчас и простые девушки почему-то носят брендовую одежду, стала актриса Наталья Рудова.
Она оставил свой возмущенный комментарий под публикацией Ольги Бузовой, которой в очередной раз «прилетело» от Собчак. Ведущая рассказала, что дизайнер, выпускающий одежду марки Balenciaga, попросил Ксению поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы та перестала носить его вещи. «Я девочка из народа» — парировала ведущая «Дома-2». Певица ответила, что готова отказаться от этих вещей, только пусть в этом случае дизайнер вернет ей 360 тысяч, которые Ольга потратила на покупки.
«Как же надоели «Особенные люди», Господа, а лучше — ЧЕРНЬ. Так будет правдивее, ибо интеллигенцию, почти всю, между прочим, как и дворянство, тех кто не сбежал, расстреляли в 1917 году! Кто вы такие, чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?! И да, ничего что с вами за столом эскортница сидит? Это вас не смущает? Странно почему?» — задается вопросом Наталья Рудова.
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Мода , Наталья Рудова , Ольга Бузова
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