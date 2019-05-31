Европейские мужчины такое не наденут: 5 вещей, выдающих в вас деревню

Наши мужчины пытаются выглядеть максимально брутально, но чаще у них получается выглядеть смешно. Пора поучиться у европейцев одеваться действительно стильно!

Обтягивающие черные скинни

Некоторые все еще пытаются втиснуться в джинсы, которые больше напоминают колготки. Мужчины оправдываются, что просто хотят показать мускулистые ноги, но вот женщинам мышцы в таких куцых джинсиках красивыми не кажутся.

Что носить: прямые джинсы классического синего цвета. Универсальный оттенок можно сочетать с любой одеждой, а легкие потертости добавят мужественности и небрежности в образ.

Тонкая облегающая футболка

Дешевая синтетика хороша лишь тем, что она не мнется. Зато уже через две носки такая футболка будет выглядеть так, словно хозяин носит ее со школьных времен — стала маловата, истончилась и покрылась катышками.

Что носить: простую хлопковую футболку. Причем во-первых, футболка все же не должна обтягивать, а во-вторых, чем добротнее ткань, тем дольше футболка будет выглядеть как новая. Достойной заменой могут стать и летние рубашки с коротким рукавом — у нас есть подборка самых актуальных.

Джинсы с формальными туфлями

В попытках создать кэжуал образ некоторые пытаются совместить строгие туфли с джинсами. Смотрится это чаще всего нелепо.

Что носить: мокасины, топсайдеры, броги. Эта обувь из моды не выйдет, а носить можно и с брюками, и с джинсами, и даже с шортами и без носков. Однако лучший вариант расслабленного делового образа — брюки и неформальную обувь.

Спортивная ветровка

В ветровке нет ничего плохого, если носить ее на тренировку и на природу. В повседневном луке почти всегда она смотрится неуместно — лучше оставить ее в качестве рабочего образа физрукам.

Что носить: сафари-ветровку или льняной пиджак. Европейские мужчины если и вписывают спортивный стиль в повседневный гардероб, то делают это тонко: яркие кеды с чиносами, массивные кроссовки с широкими джинсами. А для верхней одежды предпочтительна классика: пиджаки из натуральных тканей, оттенки хаки, бежевого, коричневого цвета.

Крупные перстни и цепи

Лихие 90-е закончились, а некоторые мужчины до сих пор считают нужным купить цепочку потолще, кольцо покрупнее, да еще и все лучшее сразу надеть. И нет, это не подчеркивает брутальность. Скорее уж выглядит вульгарно и ассоциируется с криминальным авторитетом.

Что носить: тонкие браслеты из металла и кожи, крутые солнцезащитные очки, шляпу, панаму. Кстати, куда брутальнее кучи цепей на запястье выглядят хорошие стильные часы.