От инструмента угнетения к стильной детали: сложная история корсета

На прошедшем Met Gala Ким Кардашьян вновь поразила всех своими знаменитыми изгибами, затянув талию корсетом. В закулисном видео для Vogue звезда реалити-шоу рассказала, что из-за тугой шнуровки не может даже сидеть и будет давать интервью стоя.

Тренд на корсеты активно возвращается в моду, хотя он и контрастирует с идеями феминизма: считается, что именно движение за равноправие освободило женщин от необходимости носить неудобные платья. Heroine разобрался, чем корсет был во времена своего появления, как менялось отношение к нему в разные эпохи и чем он стал для современных женщин.

Происхождение

Один из первых прообразов корсета связывают с крито-микенской культурой. Его можно увидеть на скульптуре Богини змей, которая была создана примерно в 1600-ых годах до нашей эры и найдена в XX веке в древнем дворце Кноссе на острове Крит. Статуя изображает женщину, одетую в длинную юбку из нескольких слоев ткани и фартук, украшенный геометрическими узорами. Над верхней частью юбки находится широкая полоса, которая плотно обхватывает талию. Верх костюма состоит из рубашки с глубоким вырезом, полностью обнажающим грудь. Вероятнее всего, в культуре Крита и Микен прообраз корсета использовался как верхний декоративный элемент одежды, а не как нижнее белье. Сложно сказать, где и когда конкретно появился корсет. Элизабет Юинг в книге «Мода в нижнем белье: от Вавилона до бикини» пишет, что впервые слово «корсет» стало использоваться в средневековье с французским словом «cotte» и описывало плащ для мужчин. Около 1400 годов корсетом описывали одежду, которая носилась поверх сорочки.

Миф о металлическом корсете

Возможно, ты видела изображения корсетов, сплетенных из жесткой металлической проволоки. Какое-то время их использовали как визуальную метафору социальных ограничений, с которыми сталкивались женщины. Но на деле такие конструкции применяли лишь в лечебных целях. Как объясняет историк моды Валери Стил в книге «Корсет: история культуры», подобные устройства использовали для исправления деформации позвоночника. Стил отмечает, что нет никаких доказательс

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Екатерина Медичи и «культурное тело»

По поводу страны, в которой изобрели корсет в том виде, в котором мы его знаем, есть две версии: его ввела в придворную моду Франции Екатерина Медичи в 1550 годах или он появился при итальянском дворе по инициативе Жуаны Португальской. Не исключено, что обе гипотезы справедливы, и Медичи просто привезла моду на корсеты из родной Италии, когда стала королевой Франции. Элизабет Юинг пишет, что Медичи презирала полную талию, считая ее верхом дурных манер. Однако корсеты того времени не слишком сковывали движения, так как были выполнены в форме жесткого конуса. Его основной функцией было не утянуть талию, а сделать линию корсажа гладкой и ровной. Корсет представлял собой несколько слоев плотной ткани.

В эпоху последней представительницы династии Тюдоров — королевы Елизаветы I в корсетах начали использовать китовый ус. С тех пор он стал главным материалом для этого элемента одежды. Ус позволял корсету повторять очертания тела и быть более гибким. Возможно, тогда начало формироваться то, что французский историк и искусствовед Дэни Бруна называет «культурным телом». В 2015 году он курировал выставку в Нью-Йорке, которая демонстрировала, как нижнее белье и корсеты использовались на протяжении веков для создания силуэта.

Это очень важно, потому что вы можете видеть, что естественного тела не существует, — рассказал Бруна изданию Observer. — У нас есть культурное тело, и каждый раз оно пытается следовать моде своего времени.

Французская революция

Период Просвещения был огромным историческим сдвигом в философии, искусстве, науке и современных взглядах. Он в первую очередь характеризуется идеалами религиозной терпимости, скептицизма в отношении слепой веры и свободы. В той же стране, где Екатерина Медичи практически сделала корсет необходимой частью придворного гардероба, женщины начали сбрасывать этот элемент одежды. Общество народного и республиканского искусства (Société Popular et Républicane des Arts), которое в период революции заменило Королевскую Академию искусств, провозгласило, что одежда должна быть практичной, не ограничивать передвижение и не служить символом статуса. Корсет как раз это и делал, а потому в миг потерял актуальность. И хотя эта тенденция сойдет на нет после революции, именно в этот период зарождается представление о корсете, как об инструменте угнетения. Позже эта идея будет повторяться снова и снова.

«Песочные часы» викторианской эпохи

Корсеты до викторианской эпохи были призваны в основном подчеркнуть талию, а также помогали удерживать осанку и равномерно распределять вес пышной юбки. Во время правления Наполеона талия начала подниматься чуть выше, девушки носили свободные платья, а весь акцент в фигуре делался на грудь. Корсеты в этот период были короче и больше напоминали бюстгальтеры. Эта мода продлилась недолго, затем талия вернулась на место, но подчеркнутая грудь осталась. Так появился силуэт «песочные часы». Считается, что именно с этого момента корсет приобретает не просто поддерживающую, а еще и утягивающую функцию.

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Во второй половине 19 века намечаются две противоположные тенденции: с одной стороны корсет становится популярней, а контраст между узкой талией и широкими плечами и бедрами все более радикальным; с другой растет движение, критикующее корсеты. Врачи просят женщин отказаться от тугой шнуровки и рассказывают о том, что она вызывает деформацию внутренних органов. Как отмечает Валери Стил, вред корсета значительно преувеличен, хотя некоторые проблемы с пищеварением или здоровьем внутренних органов он действительно мог спровоцировать.

Корсет — инструмент патриархата или выбор женщин?

Корсет не раз упоминался в истории и культуре, как символ угнетения и патриархата. Однако, сами мужчины тоже выступали против этой детали гардероба. Именно мужчины-врачи придумывали мифы о том, что корсет вызывает истерию и регулярно протестовали против них, говорит Валери Стил в интервью Collector's Weekly. Тем не менее, эксперт отмечает, что женщины носят корсеты, чтобы получить подтянутую, сексуальную, молодую фигуру. То есть, мужчины не заставляют стягивать себя корсетами, но женская склонность к этому определяется как раз таки мужским желанием. Они носят корсеты, чтобы выглядеть привлекательными и подобающим образом одетыми. Трудно сказать, где заканчивается свободный выбор женщины и начинаются патриархальные требования.

Реформа нижнего белья

Женское освободительное движение сформировалось в США и Великобритании в 1800-ых годах, вместе с ним началась и реформа одежды. Женщин призывали к ношению более практичных и комфортных вещей. Американская феминистка Элизабет Стюарт Фелпс Уорд призывала женщин:

Сожгите корсеты! Зажги костер из жестких корсетов, которые столько лет господствовали над твоей грудью и животом, и вздохни с облегчением, ибо твое освобождение, уверяю тебя, с этого момента началось.

Потребность в более комфортной одежде возрастала по мере того, как женщины становились активнее физически: занялись пешими и конными прогулками. В их гардеробе появились брюки, а реформисты нижнего белья одобрили комплект из трикотажной рубашки и кальсон. Но эпоха корсетов все еще не закончилась.

Эдвардианский корсет

Создатели корсетов попытались не отставать от тенденции к более мобильной одежде. Так к 1900 году появился эдвардианский корсет S-образного силуэта. Он придавал фигуре изгиб, свойственный моде модерна. Особенность такого корсета — длина. Он изготавливался из эластичной ткани, поддерживал буквально все тело и порой доходил до колен. Продержался эдвардианский корсет не долго — с началом Первой Мировой войны он стал заметно свободнее, а потом и вовсе исчез.

Новое возрождение корсета

Несмотря на все взлеты и падения, сейчас корсет вернулся в моду. Белла Хадид, Хейли Болдуин, Кайли Дженнер и другие звезды подиумов и стритстайла используют разные вариации этого элемента одежды в своих образах. Кому-то возвращение корсетов может показаться шагом назад в борьбе за равноправие, но историк моды Валери Стил так не считает. Как сказала она в одном из интервью:

Смысл любого предмета одежды не встроен в саму одежду; это то, что мы создаем и постоянно пересматриваем.

Вот почему в одно время корсет был поддерживающим нижним бельем, в другое — способом изменить силуэт своего тела, а в третье — инструментом патриархата. Все зависит от того, в какую эпоху его надевали. Модные сейчас корсетные пояса, рубашки со шнуровкой скорее игра со стилем, чем попытка изменить свое тело. Еще важнее то, что сейчас женщина надевает корсет только по собственному желанию, а не потому, что так предписано правилами, навязанными обществом.