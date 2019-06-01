Купальники, в которых вы будете звездой пляжа

Мы нашли семь безупречных моделей купальников, в которых удобно загорать и плавать, а еще в них можно эффектно фотографироваться для социальных сетей.

Асимметричный крой

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Слитный купальник на одно плечо смотрится стильно и моментально привлекает внимание окружающих. Предпочтение стоит отдать моделям ярких цветов: от красного до индиго. Слитный купальник с открытый линией плеч можно носить с любимыми шортами.

Неоновые оттенки

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Неоновые оттенки — на пике популярности. Оранжевый, желтый, розовый купальник (слитный или раздельный) отлично подчеркнет бронзовый загар. Именно этим приемом с удовольствием пользуются австралийские фешен-блогеры.

Анималистический принт

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В этом сезоне триумфально вернулась мода на анималистические принты. Дизайнерами представлено множество разнообразных моделей со змеиным, леопардовым принтом. Обладательницам пышных форм, стоит выбирать купальник с крупным узором, а миниатюрным девушкам — с мелким.

В технике кроше

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Кружевной купальник — настоящий мастхэв летнего сезона. Он прекрасно подчеркивает загар, смотрится эффектно, а еще сочетается с украшениями, соломенной шляпой, эспадрильями. Также ажурный купальник — прекрасная идея для тех, кто этим летом отправляется в медовый месяц на море.

Слитный купальник с поясом

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Настоящий летний хит — слитный купальник с поясом. Он визуально делает талию более узкой. Стилисты советуют присмотреться к данной модели обладательницам пышных форм, так как такой купальник легко скроет недостатки и подчеркнет достоинства фигуры.

Купальник с оборками

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Беспроигрышный вариант, ведь оборки делают купальник очень романтичным, а его обладательницу — хрупкой и нежной. Рюши в области груди визуально увеличивают бюст. Этим секретом точно стоит воспользоваться!

Халтер

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