5 модных юбок, без которых не обойтись этим летом

Ретро, блестки, бахрома и складки — смотрим, как выглядят пять самых модных юбок сезона и с чем их носить.

1. Юбка-трапеция

А-силуэт одинаково украшает и миниатюрных барышень, и длинноногих моделей вне зависимости от выбранной длины. Самые модные варианты имеют легкий этнический флер, анималистичный принт или ненавязчивое сияние шелка. Кстати, такой фасон юбки особенно хорош тем, что скрывает лишние сантиметры в бедрах.

С чем носить: юбка-трапеция настолько универсальна, что сочетается почти с любыми вещами в гардеробе. Футболка и слипоны — готов образ на каждый день. Шелковый топ и туфли-лодочки — быстрый вариант для коктейля.

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2. Юбка-плиссе

Летящая плиссированная юбка — самый романтичный и самый универсальный предмет гардероба. При этом каждая найдет модель по вкусу: одинаково модными стали и черные варианты, и пастельные, и металлизированные и с принтом в горох или в стиле колор-блок.

С чем носить: например, грубые сандалии и объемный кардиган станут щепоткой перца для слишком рафинированной воздушной юбки, а куртка-бомбер и белоснежные кроссовки и уведут образ в спорт-шик. Впрочем, классические варианты с минималистичными босоножками и рубашками смотрятся не менее стильно!

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3. Юбка с запахом

Юбка с запахом формирует красивый силуэт: талия выглядит тоньше, а изгиб бедер — соблазнительный. При этом драппировка максирует животик. Самые модные модели — фактурные: в зависимости от погоды можно выбрать кожаные, замшевые, вельветовые или льняные варианты.

С чем носить: лучше всего с узким верхом, чтобы фигура казалась еще более стройной — кроп-топом, водолазкой или заправленной рубашкой. Изящные туфли-лодочки, элегантные мюли или босоножки завершат женственный образ.

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4. Юбка из денима

Джинсовая юбка — модный привет из 90-ых. Строго следите за ее длиной и фасоном: юбку-карандаш по колено стильной не назовешь, в отличие от актуальных трапеций до середины бедра или заметно ниже колена. А вот с дизайном можно поиграть от души: выбираем варенку или драную джинсу, ряды пуговок, оборки и прочие детали на свое усмотрение.

С чем носить: такая юбка лучше всего смотрится в компании с простыми вещами: с белой футболкой и парой кед, с однотонными рубашками мужского кроя и лодочками, с объемными свитерами и массивными кроссовками.

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5. Юбка с бахромой

Мода на эстетику Дикого Запада не сдает позиций. Вот и юбки с бахромой триумфально вернулись в гардеробы. В прочем, не обязательно собирать ковбойский лук с кожаными или замшевыми моделями. Дизайнеры предлагают нежные и женственные модели с бахромой из шелковых нитей, например.

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С чем носить: сочетаем бахрому с современными вещами. Например, с косухой-оверсайз и обувью на низком ходу — лоферами или кроссовками. Остроносая обувь — например, мюли или лодочки — добавит образу еще больше шика.