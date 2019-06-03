Обувщики спешно распродают запасы

Минпромторг уточнил правила маркировки обуви. Производители и продавцы предвкушают грандиозную распродажу по бросовым ценам залежалых ботинок, сапог и сандалий до 1 марта 2020-го. С этого момента на прилавках должна остаться только маркированная обувь.

Производители, импортеры и продавцы обуви начнут маркировать продукцию с 1 июля 2019 года. В соответствии с проектом постановления Минпромторга, легально торговать немаркированной обувью они смогут только до 1 марта 2020 года.

За год предприятия, участвующие в обороте обуви, должны стать частью системы маркировки. Им придется пройти несколько этапов. С 1 июля 2019 года до 30 сентября 2019 года они должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На подготовку программно-аппаратных средств к введению маркировки организациям и индивидуальным предпринимателям даны 30 календарных дней. С 1 октября 2019 года предприниматели смогут начать маркировать обувь, ярлыки или упаковку для обуви, а также добровольно вносить сведения о продукции в систему мониторинга. С 1 марта 2020 года это станет обязательным требованием.

Новые сроки

Изначально речь шла о других сроках — запрет на производство, импорт, розничную торговлю должен был наступить 1 февраля, а не 1 марта 2020 года, сообщил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки. «Мы ждем, когда завершится процедура согласования проекта Минпромторга и тогда внесем изменения на сайте», — добавили в ЦРПТ. По данным оператора, в эксперименте по маркировке обуви уже участвуют 1396 производителей, импортеров и торговых компаний — для них сгенерировано 66 млн кодов маркировки.

Аналогичная процедура применялась и в отношении табачных фабрик — с 1 июля 2019 года они перейдут на производство сигарет с цифровой маркировкой. Продукция без маркировки может свободно обращаться на рынке до 1 июля 2020 года, после чего продажа таких сигарет будет запрещена.

Избавиться от остатков

«В основном мы работаем через дистрибуторов, которые занимаются серфтицикацией обуви самостоятельно, но новая система маркировки также влияет на нас. Сейчас многие компании переходят на работу по новым стандартам, поэтому все сезонные поставки приходят с задержкой», — говорит Марина Колбакова, совладелица мультибрендовых бутиков «Мыльная белка», «Отдел» и «Перемена». У торговой сети предпринимательницы нет больших складов, поэтому она уверена, что остатки обуви будут распроданы до 1 марта 2020 года. Крупным компаниям будет сложнее решить этот вопрос, считает Марина Колбакова.

«Например, одна из российских компаний последние 10 лет продает только остатки. Она приобрела обувь до кризиса и с падением потребительской способности не смогла реализовать все, что планировала. Что они будут делать теперь, я не представляю. Не уверена, что маркировать остатки рентабельно: чем дольше товар хранится на складе, тем больших денег он стоит. Все остатки — это деньги, когда-то пущенные в оборот. Делать в них дополнительный вклад не целесообразно», — рассуждает Марина Колбакова. Предприниматели считают, что маркировка подстегнет производителей и торговые предприятия как можно скорее продать обувь по низкой стоимости.