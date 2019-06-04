Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тучную невесту высмеяли за похожее на пижаму платье 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: pixabay
Ее фотографию разместили в группе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где регулярно высмеиваются нелепые свадебные наряды. Об этом сообщает The Sun.
На снимке полная девушка позирует перед зеркалом в комплекте из белой футболки и длинной юбки, сшитых из узорчатой ткани.
Facebook
Публикация набрала более 900 комментариев. Большинство участников сообщества негативно восприняли образ и высказались об этом под фото. «Неужели никто из ее друзей не захотел помочь ей найти что-то менее похожее на занавески?» — осведомилась одна пользовательница. «Это просто скатерть. Почему друзья ей наврали?» — поддержала другая.
Некоторые пользователи попытались защитить анонимную невесту. «Вероятно, перед тем, как высмеивать ее, нам следует поговорить о том, как трудно большим женщинам найти доступное свадебное платье, не похожее на пижаму», — призывали они.
«Возможно, она чувствует, что это единственная вещь, в которой ей будет удобно. Многие женщины с большим размером склонны впадать в уныние. Не стоит их стыдить», — оправдывали невесту другие.
В мае неизвестную невесту из США пристыдили за нелепый подвенечный наряд, который она продемонстрировала на видеоролике в соцсетях. Наряд девушки представлял собой блестящий корсет с кружевным орнаментом. На видео в дополнение к нему она примерила длинный пышный шлейф. Участники этого же Facebook-сообщества посчитали платье слишком откровенным для торжества.
Последние новости
Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете Жара в Москве пойдет на рекорд Кремль прокомментировал новую работу Кучмы
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стартап по-женски: как не «прогореть» с идеей
3 совета, как нужно краситься летом
Как носить антитренды и выглядеть модно
Почему в России все принято есть с хлебом
7 самых привлекательных для мужчин женских качеств
Видео
01:21
Почему Меладзе 2 раза женился на одной женщине
Звёзды
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
05:14
Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Звёзды
04:40
Из чего на самом деле делают плавленый сыр
Еда Здоровье
02:53
Продукты, которые нельзя есть на голодный желудок
Еда Здоровье
12:15
На что тратят деньги только бедные люди
Психология
20:09
Для кого Глюкоза публикует нескромные фото
Звёзды
03:25
Собчак и Бузова: подробности скандала
Звёзды
04:08
Женщины, ставшие опорой для звездных мужей
Звёзды Любовь
03:22
Что изменит в жизни мятный чай
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение