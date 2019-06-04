Названы самые популярные у россиян кроссовки

Эксперты платформы «Юла» определили самые популярные у россиян типы и бренды кроссовок. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что любимый бренд спортивной обуви россиян — Nike. На эту марку приходятся 37 процентов объявлений на платформе. На втором месте оказался Adidas — 30 процентов объявлений. Третью позицию занял ASICS — 22 процента объявлений.

Кроме того, выяснилось, что самый популярный тип кроссовок — летние. На них приходится около 60 процентов объявлений. За ними следуют межсезонные кроссовки (38 процентов), а третье место занимает зимняя спортивная обувь (семь процентов).

Также специалисты назвали лучшее время для покупки беговых кроссовок. Согласно полученным данным, выгоднее всего приобретать обувь для бега в мае. Например, если в феврале их покупают в среднем за 2,5 тысячи рублей, то к маю средняя цена обуви снижается на 13 процентов до 2,2 тысячи рублей за пару.