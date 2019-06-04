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Названы самые популярные у россиян кроссовки 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Nike
Эксперты платформы «Юла» определили самые популярные у россиян типы и бренды кроссовок. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Оказалось, что любимый бренд спортивной обуви россиян — Nike. На эту марку приходятся 37 процентов объявлений на платформе. На втором месте оказался Adidas — 30 процентов объявлений. Третью позицию занял ASICS — 22 процента объявлений.
Кроме того, выяснилось, что самый популярный тип кроссовок — летние. На них приходится около 60 процентов объявлений. За ними следуют межсезонные кроссовки (38 процентов), а третье место занимает зимняя спортивная обувь (семь процентов).
Также специалисты назвали лучшее время для покупки беговых кроссовок. Согласно полученным данным, выгоднее всего приобретать обувь для бега в мае. Например, если в феврале их покупают в среднем за 2,5 тысячи рублей, то к маю средняя цена обуви снижается на 13 процентов до 2,2 тысячи рублей за пару.
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Мода , Lenta.ru
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