Как носить антитренды и выглядеть модно

Если любимая вещь вышла из моды, вовсе не обязательно с ней прощаться: настоящая модница умеет носить антитренды и быть королевой стиля!

Обтягивающая рубашка

Подобная вещица найдется почти у каждой девушки, это неудивительно — одна купила ее для офиса, другая — в попытке собрать базовый гардероб… Вот только такой силуэт рубашек давно устарел, так что составить стильный комплект с ней — задача не из легких.

Как носить стильно: или заменить на что-то более актуальное, или носить в качестве нижнего слоя: надеваем такие рубашки под трендовые свободные пиджаки или сарафаны. Любительницы комплектов посмелее могут надеть сверху на рубашку корсет — именно такие сочетания взырвают «Инстаграм» этим летом. В любом случае не обойтись без модных солнцезащитных очков и сережек — именно они завершают образ.

Скинни

Дизайнеры и стилисты продолжают спорить о том, считать ли скинни антитрендом или нет. Мы не будем ввязываться в споры, но скромно заметим, что чаще всего комплекты со скинни действительно выглядят устаревшими лет на десять.

Как носить стильно: пусть все остальные вещи в луке будут максимально современными и модными — так скинни станут прекрасным фоном для них и не привлекут к себе лишнего внимания. Кстати, если скинни имеют высокую талию, то можно просто заправить в них объемную футболку: образ сразу становится актуальным.

Узкая джинсовка

Мы даже рады, что такие обтягивающие джинсовки превратились в антитренд: в рукава не влезет джемпер в холодный день, да и застегнуть куртку, надетую поверх свитшота, уже не получится.

Как носить стильно: можно просто вручить ее дочке или младшей сестре — на них куцая джинсовка будет выглядеть как актуальный оверсайз. Но если прощаться с любимицей не хочется, попробуем осовременить: надеваем с платьем современного силуэта, стильными мюли и шляпой. Или попробовать любой из 6 стильных образов с короткой джинсовкой. Но важный момент: носить узкую джинсовку стильно можно только нараспашку.

Короткий кардиган

Такие модели стали антитрендом ровно по той же причине, что и узкие джинсовки — под них практически невозможной найти нижний слой, который не убьет весь образ.

Как носить стильно: застегнуть на все пуговицы и носить как обычную кофту, без нижнего слоя — так делает даже Кейт Миддлтон . В таком комплекте стоит заранее позаботиться о белье и выбрать самое незаметное.

Косуха по фигуре

Завершает наш список еще одина слишком узкая и короткая деталь гардероба. Современная мода требует, чтобы косуха была действительно рок-н-ролльной: очень свободной и длинной. Правда, не всем из нас по душе такие модели…

Как носить стильно: сыграть на контрастах и сочетать с шелковыми платьями А-силуэта, юбками плиссе и нежными топами. В качестве обуви лучше всего выбрать каблуки или балетки, чтобы поддержать настрой наряда. И да, обувь в таком образе просто обязана быть современной.