Джинсы с необычным эффектом продают за $100

Ох уж эта современная мода! Каждый раз, когда выходит новая трендовая вещица, кажется, что хуже быть уже не может, но дизайнеры каким-то чудом превосходят сами себя… До боли в глазах «стильные» наряды, о которых мы писали раньше, просто ничто по сравнению с джинсами компании Wet Pants Denim.

Предлагаем вам убедиться в этом самостоятельно!

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Да, это те самые джинсы. Да, вам не показалось. И да, они стоят 100 долларов (6,5 тысяч рублей)! Компании Wet Pants Denim, которая занимается их производством, и при этом делает это в немалых масштабах, хочется задать очень много вопросов…

Во-первых, почему? Почему такой дизайн? Неужели мочиться в штаны сейчас в моде?

Во-вторых, это правда кто-то покупает? Про демократичную стоимость этой новинки мы говорить не будем… Уже ни для кого не секрет, что «модные» вещи всегда продаются по каким-то странным ценам. Вспомнить хотя бы прозрачную юбку за 25 фунтов стерлингов (2 тысячи рублей), которую американка с легкостью повторила при помощи простой пищевой пленки.

Можно спрашивать еще очень много, но ответы на эти вопросы мы вряд ли получим, ведь руководство фирмы комментирует свое производство максимально сдержано. Вот что рассказал про мокрые модные джинсы анонимный исполнительный директор Wet Pants Denim:

У некоторых людей есть фетиш: они мочатся в штаны, так как им нравится то, как они после этого выглядят. Но в этом есть очевидный недостаток — вы неизбежно промокните.

Представитель компании утверждает, что джинсы Wet Pants Denim — это замечательное решение для тех людей, которые не любят испытывать дискомфорт, но при этом хотят наслаждаться видом своих мокрых штанов…

По словам исполнительного директора, целевая аудитория Wet Pants Denim — «молодые жители больших городов, которые покупают одежду в интернете» (то есть «все»?).

Если они не хотят платить за новые джинсы 100 долларов, а они, скорее всего, не хотят — можно принести свои старые джинсы, которые специалисты фирмы профессионально обработают (надеемся, красками). Эта услуга обойдется всем желающим всего лишь в 30 долларов (2 тысячи рублей).