Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не по возрасту: от чего нужно избавиться в гардеробе после 40 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Стремление выглядеть стильно и привлекательно не покидает женщин в любом возрасте. Однако есть вещи, которые после 40 стоит немедленно выбросить. Даже если на юных девушках они кажутся вам привлекательными.

Животный принт

Несмотря на то, что он сейчас на пике популярности, стилисты не советуют надевать леопард или зебру взрослым женщинам. Зачастую он придает вульгарности и выглядит дешево.

Мини-юбки

Юбки экстремальной длины порой смотрятся неуместно даже на 20-летних, поэтому с этим предметом одежды точно не стоит рисковать. Лучше отдать предпочтение юбке-карандаш или макси без пышного подола.

Обтягивающая одежда

Если вашей фигуре даже в 45 может позавидовать юная особа, парочку обтягивающих платьев в шкафу можно и оставить. В противном случае постарайтесь о них забыть и обратить внимание, например, на модели прямого кроя, которые будут выглядеть элегантно и при этом подчеркнут ваш стиль.

Драные джинсы

Если разрезы лишь на коленях — не спешите прощаться с любимым денимом. А вот "художественно разодранные" модели, которые обожают девочки-подростки, лучше этим же девочкам и оставить.

Бантики

Будем откровенны, банты, некогда добавлявшие кокетства в образ, в 40 лет выглядят в лучшем случае странно. Но есть хорошая альтернатива — ненавязчивые оборки и рюши, которые, кстати, хит этого сезона.
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
4 этапа в жизни каждой женщины
Зачем наши мамы носили в волосах консервные банки
Русские красотки, покорившие голливудских звезд
5 признаков, что не стоит ревновать его к бывшей
Почему мы часто действуем интуитивно
Видео
01:21
Почему Меладзе 2 раза женился на одной женщине
Звёзды
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
00:20
Правда и вымысел о лапше быстрого приготовления
Еда
05:14
Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Звёзды
09:59
Дети-звезды, преобразившиеся с возрастом
Дети Звёзды
02:53
Кто ест грибы, собранные на улицах Москвы
Еда Здоровье
20:06
Российские знаменитости, полюбившие иностранцев
Звёзды Любовь
06:44
Маркетинговые уловки, которые вызывают раздражение
Психология
20:07
Как «тихие убийцы» калечат детей
Дети Здоровье
05:35
Звездные детки, за которых стыдно родителям
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение