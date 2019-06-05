Не по возрасту: от чего нужно избавиться в гардеробе после 40

Стремление выглядеть стильно и привлекательно не покидает женщин в любом возрасте. Однако есть вещи, которые после 40 стоит немедленно выбросить. Даже если на юных девушках они кажутся вам привлекательными.

Животный принт

Несмотря на то, что он сейчас на пике популярности, стилисты не советуют надевать леопард или зебру взрослым женщинам. Зачастую он придает вульгарности и выглядит дешево.

Мини-юбки

Юбки экстремальной длины порой смотрятся неуместно даже на 20-летних, поэтому с этим предметом одежды точно не стоит рисковать. Лучше отдать предпочтение юбке-карандаш или макси без пышного подола.

Обтягивающая одежда

Если вашей фигуре даже в 45 может позавидовать юная особа, парочку обтягивающих платьев в шкафу можно и оставить. В противном случае постарайтесь о них забыть и обратить внимание, например, на модели прямого кроя, которые будут выглядеть элегантно и при этом подчеркнут ваш стиль.

Драные джинсы

Если разрезы лишь на коленях — не спешите прощаться с любимым денимом. А вот "художественно разодранные" модели, которые обожают девочки-подростки, лучше этим же девочкам и оставить.

Бантики

Будем откровенны, банты, некогда добавлявшие кокетства в образ, в 40 лет выглядят в лучшем случае странно. Но есть хорошая альтернатива — ненавязчивые оборки и рюши, которые, кстати, хит этого сезона.