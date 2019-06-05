Широкие брюки: 5 советов, как не выглядеть в них толстой

Кюлоты, бананы, карго — эти брюки сегодня в тренде. Мы разобрались, как выглядеть в них не только модной, но и стройной!

Обращаем внимание на цвет и ткань

Визуально делать фигуру стройнее на самом деле могут практически любые брюки. Главное — обратить внимание не только на фасон, но и на материал, и на цвет брюк. Делаем выбор в пользу темных благородных оттенков — черного, коричневого, серого, темно-синего, бордового. Такие всегда убирают пару сантиметров, как и некоторые принты. Из тканей выбираем не тонкий трикотаж или шелк, а более плотные материалы — твид, креп, деним и даже кожу. Эти материалы скроют полные бедра лучше.

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Носим с обувью на каблуке

Все стилисты мира сходятся в одном: широкие брюки стоит носить с обувью на каблуке. В идеале высотой от пяти сантиметров. Это могут быть и модные туфли, и трендовые босоножки, и ботильоны (и в этом случае главное — не заправлять брюки в обувь, хоть это и модный прием).

Подчеркиваем талию

Ноги будут казаться визуально длиннее, если брюки будут сидеть на талии, а не на бедрах. Так что при примерке подольше крутимся перед зеркалом: брюки должны выгодно подчеркивать и бедра, и талию. Кстати, если хочется надеть пояс, важно проследить, чтобы он был в цвет брюк или на пару тонов темнее, а не светлее — слишком контрастные и светлые ремни делают ноги короче, а талию — шире.

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Выбираем оптимальную длину брюк

Чтобы брюки действительно подчеркивали достоинства фигуры и скрывали недостатки, важно выбрать правильную длину. Если останавливаем свой выбор на расклешенных брюках, следуем совету Виктории Бекхэм : «Смотрите за тем, чтобы ваши брюки заканчивались у самого носка туфель. Такой покрой визуально удлиняет ноги». Если предпочтаем кюлоты — лучше, чтобы они заканчивались на 10 см ниже колена.

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Тщательно подбираем верх к брюкам

Зачастую мы надеваем широкие брюки — и отражение в зеркале тут же перестает нам нравиться. И дело может быть как раз не в широких брюках, а в неправильно подобранном верхе. Лучше если футболка, топ или свитер будут укороченными — так, чтобы было видно талию (пояс брюк). Если кроп-топ надевать не хочется, то стоит подчеркнуть талию, заправив любую модную рубашку или футболку в брюки.