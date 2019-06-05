Студентка придумала наряды для инвалидов и прославилась

Студентка британского Университета Ноттингем Трент создала специальную линию одежды для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Metro.

Иви Эшвин (Evie Ashwin) продемонстрировала свою коллекцию на выпускном шоу. Во время ее показа на подиум выходили только инвалиды.

Разрабатывая коллекцию, Эшвин думала о том, с какими проблемами сталкиваются такие люди в мире моды.

«Я хотела концепцию, которая отражала бы инклюзивность и создавала ощущение общности. У каждого из нас свои требования к одежде — мы хотим, чтобы нам было удобно, — рассказала студентка о своей идее. — Посредством одежды мы выражаем свою индивидуальность, вливаемся в группы, поэтому нам нужны модные вещи. Когда мы подбираем правильный наряд, который улучшает нашу внешность, нам хорошо и мы уверены в себе».

По мнению дизайнера, современные модные бренды практически не учитывают нужды людей с ограниченными возможностями и очень редко выпускают коллекции, которые бы им подходили. Поэтому девушка позаботилась о том, чтобы ее вещи смогли носить разные люди, независимо от того, инвалиды они или нет.

В июле 2018 года онлайн-ретейлер Asos представил водонепроницаемый комбинезон, адаптированный для передвигающихся с помощью коляски людей. Дизайн был продуман совместно с участницей паралимпийских игр Хлои Болл-Хопкинс, которая также выступила в качестве модели для сайта Asos. Она заявила, что «сделать моду доступной для всех» всегда было ее мечтой.