Вместо диет: Джей Ло засветила утягивающее белье

Вот и раскрыт настоящий секрет ее стройности.

Дженнифер Лопес постоянно старается похудеть. Весной она сидела на безуглеводной диете, которая, кстати, помогла ей заметно сбросить вес. Правда, ненадолго. Потом актриса налегла на активные фитнес-тренировки. И результат мы увидели: к будущей свадьбе (а заодно новому концертному туру) Лопес значительно похудела.

Но на днях случайно стал известен настоящий секрет ее стройных бедер. Дженнифер надела коралловое платье со слишком высоким разрезом. Таким, что при ходьбе все, кто находился рядом, мог увидеть ее утягивающее белье.

Видимо, звезда носит его постоянно. Ведь собиралась Лопес не на красную дорожку, где перед тысячами глаз действительно нужно выглядеть идеально любым путем. А на выпускной в школу к своим детям — наступают летние каникулы. Конечно, событие тоже важное, но вряд ли Джей стала бы специально ради него покупать утягивающие шортики.

Кстати, Джей не прочь совершенствовать фигуру всеми способами, которыми только можно. В ход идут и жесткие экспресс-диеты, и тренирвоки до упаду, и корректирующее белье, и — как последнее средство — фотошоп.

Например, на модной премии CFDA Fashion Awards, где Лопес официально получила звание «Икона стиля-2019» она предстала в необычном ярком наряде от Ralph Lauren, обнажающепм живот. А в своем Instagram, сфотографировавшись перед премией в этом же афутфите, она не удержалась и нарисовала себе на прессе еще и кубики. Хотя она и так находится в очень неплохой форме. А если учесть, что через полтора месяца ей исполнится 50 лет — то с нее стоит брать пример всем!