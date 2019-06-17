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Девушка еле влезла в купальник и развеселила соцсети 

Ридус 1 час назад
Фото: @lydia.ramsey
20-летняя американка Лидия Рэмси (Lydia Ramsey) приобрела в интернет-магазине купальник синего цвета с лифчиком необычной формы с прорезями на груди. Девушка уточнила, что предусмотрительно заказала верх на два размера больше, так как обладает весьма пышными формами и хотела, чтобы бикини село на ней идеально. То, что покупательница получила в итоге, она опубликовали на своей странице в Twitter в стиле фотографий «ожидание-реальность». И смотреть на это без смеха невозможно.
Никогда не покупайте бикини у @ OfficialPLT, размер не подходит
ridus
Девушка отметила, что это бикини за 25 фунтов стерлингов (примерно 2000 рублей) показывает гораздо больше, чем ей хотелось бы. На твит незадачливой покупательницы обратило внимание издание TheSun. А публикация собрала весёлые комментарии от пользователей.
Я просто ору от этой фотки!
Ваша грудь умудряется выглядеть прилично, несмотря на этот ужасный лифчик)
То же самое случается со мной каждый раз, даже когда я заказываю топ на три размера больше
ridus
На моделях всё смотрится совсем не так, как на реальных людях!
Вскоре на жалобу Лидии отреагировал и сам интернет-магазин, отметив, что они готовы помочь с заменой купальника или другим решением проблемы.
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