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Скрытая камера в женской примерочной разъярила покупательницу 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: YouTube
Покупательница нашла в женской примерочной японского магазина Uniqlo скрытую камеру. Об этом сообщает Asia One.
Жительница Китая Чжун рассказала, что направлялась в раздевалку, чтобы примерить пять комплектов вещей, которые пришлись ей по вкусу. В процессе она обнаружила подозрительный черный предмет, похожий на пуговицу, прикрепленный к верхнему краю зеркала.
Девушка потянулась за «пуговицей» и поняла, что предмет прикреплен к зеркалу жвачкой. Тогда она сорвала его и увидела, что приняла за пуговицу миниатюрную скрытую камеру.
Напуганная и разъяренная Чжун немедленно обратилась к администратору магазина, чтобы тот прояснил ситуацию. По словам менеджера Uniqlo, он никогда не сталкивался ни с чем подобным за четыре года своей работы в компании.
Более того, сотрудник был убежден, что записывающее устройство не могло принадлежать персоналу магазина, и, скорее всего, его установил один из посетителей. В других девяти примерочных администратор скрытых камер не нашел.
Чжун рассказала, что крайне обеспокоена сложившейся ситуацией, и задается вопросом, сколько еще девушек могли попасть на видео до того момента, как она нашла устройство. Покупательница также отметила, что Uniqlo еще не дали официальных комментариев об инциденте.
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