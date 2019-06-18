Скрытая камера в женской примерочной разъярила покупательницу

Покупательница нашла в женской примерочной японского магазина Uniqlo скрытую камеру. Об этом сообщает Asia One.

Жительница Китая Чжун рассказала, что направлялась в раздевалку, чтобы примерить пять комплектов вещей, которые пришлись ей по вкусу. В процессе она обнаружила подозрительный черный предмет, похожий на пуговицу, прикрепленный к верхнему краю зеркала.

Девушка потянулась за «пуговицей» и поняла, что предмет прикреплен к зеркалу жвачкой. Тогда она сорвала его и увидела, что приняла за пуговицу миниатюрную скрытую камеру.

Напуганная и разъяренная Чжун немедленно обратилась к администратору магазина, чтобы тот прояснил ситуацию. По словам менеджера Uniqlo, он никогда не сталкивался ни с чем подобным за четыре года своей работы в компании.

Более того, сотрудник был убежден, что записывающее устройство не могло принадлежать персоналу магазина, и, скорее всего, его установил один из посетителей. В других девяти примерочных администратор скрытых камер не нашел.

Чжун рассказала, что крайне обеспокоена сложившейся ситуацией, и задается вопросом, сколько еще девушек могли попасть на видео до того момента, как она нашла устройство. Покупательница также отметила, что Uniqlo еще не дали официальных комментариев об инциденте.