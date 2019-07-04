Крупнее некуда, или Как носить массивные украшения

Крупные украшения — уже давно один из самых популярных трендов, который прочно и уверенно держит лидерские позиции на модном олимпе. Как носить и сочетать массивные украшения, ищите в нашем материалеИ порой вам нравится, как это выглядит на других, как эффектны и красивы в таких украшениях звезды, супермодели и кинодивы, а вы при этом — деловая девушка из мегаполиса, дресс-код которой в повседневной жизни — не стразы и вечерние платья, а блузки, пиджаки, брюки или юбки. И украшения вы подбираете именно к ним. Отсюда часто следует вывод, что крупные украшения не для вас, что это красиво, но не в повседневной жизни. А если и надеть, то легко ошибиться и выглядеть нелепо, поэтому и покупать их незачем.

Это миф! Более того, данный стереотип лишь ограничивает возможности вашего самовыражения, ведь украшения, особенно крупные, — это не просто молчаливые декорации. Это и демонстрация мировосприятия, а также своего стиля, образа мышления и даже настроения. И все это в рамках высокого вкуса и необходимого дресс-кода. А еще крупные украшения — заметные акценты, которые могут стать и практичными решениями. Например, образ с одной и той же любимой офисной блузой будет всегда разным, если дополнить ее интересной объемной брошью или графичным колье либо сместить акцент на крупные серьги. Если звучит заманчиво, обязательно пробуйте, только надо учитывать несколько простых нюансов, объединенных одним универсальным правилом умеренности во всех его аспектах.

Пусть это будет что-то одно. Длинные серьги, выразительное колье, широкий браслет или кольцо (максимум два и на разных руках). Не нужно усложнять образ замысловатыми сетами. Но если хотите безупречности и идеальных сочетаний, пусть ваши туфли, или сумка, или даже маникюр станут спутником украшению, повторяя его цвет, детали формы или даже фактуру.

Одежда должна быть нейтральной и служить фоном для вашего украшения, не спорить с ним, а оттенять в подходящей цветовой гамме. Пусть яркий наряд украсит ваши будни в компании с украшениями в минималистичном стиле или вообще без них, но если выбрали крупный аксессуар, пусть это будет однотонное платье-футляр, простая белая рубашка или блузка. Стоить подумать об акцентах, куда вы хотите привлечь внимание окружающих, а куда не хотите. Ведь крупное украшение работает именно так.

Неидеальный маникюр будет в разы заметнее с крупным кольцом, а полный живот лучше не подчеркивать ремнем с крупной пряжкой. Кстати, крупным женщинам отлично подойдут длинные эффектные серьги, они визуально вытянут овал лица и в виде выгодного бонуса подчеркнут красивое лицо и волосы, сместив акцент от полной фигуры.

Если же выбрали украшение на шею, обратите внимание на правильную комбинацию формы колье и выреза на одежде. Массивные ожерелья или бусы отлично сочетаются с круглым вырезом. Геометричные украшения дружат с V-образным вырезом, а удлиненные кулоны — прекрасные спутники водолазок. Воротник в виде хомута все же лучше дополнить интересным браслетом или серьгами.

Крупные аксессуары — идеальный способ украсить будни. Это модно, выразительно, и вами будут восхищаться!