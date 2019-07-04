Блестящая грудь. Новая странная мода нынешнего лета

Откровенный тренд 2019 года — «блестящая грудь» кажется прочно прижился среди девушек, сообщает «Экспресс газета». Красотки радуют своих подписчиков не только откровенными фотосессиями, но и посещают различные мероприятия.

Instagram уже переполнен снимками девушек с обнаженной грудью. Все что нужно сделать — намазать грудь глиттером, блестками и приклеить стразы.

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Блестки, стразы и фольга

Девушки, идущие в ногу со временем, все чаще радуют окружающих обнаженным бюстом не только на фотографиях, но и на различных фестивалях. Так, «блистательные» амазонки были замечены на крупных фестивалях, таких как Glastonbury, Coachella и Burning Man.

Впервые этот тренд был замечен в 2017 году и теперь все больше захватывает женские сердца. Чтобы выглядеть еще более сногсшибательно, девушки не ограничиваются одними блестками и стразами, в ход идут кристаллы, украшения на липучках и даже фольга.

Многие придумывают фантастические образы, покрывая блестками не только грудь, но и другие части тела, а некоторые считают, что достаточно лишь прикрыть соски.

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Создаем образ

Модные эксперты считают, что этим летом «блестящая грудь» будет встречаться очень часто. Поэтому смелым девушкам стоит запастись блестками и стразами, а мужчинам — почаще посещать фестивали.