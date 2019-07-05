Бикини для дам с большой грудью взбудоражило Сеть

Новый купальник для женщин с большой грудью, представленный в онлайн-магазине британского ретейлера Asos, взбудоражил пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

Бикини выполнен из мягкой переработанной ткани с воздухопроницаемой сетчатой подкладкой и представлен в белом, бежевом, розовом, малиновом и черном цветах. Кроме того, треугольные чашечки купальника держатся на регулируемых широких лямках, которые не врезаются в плечи.

Покупательницы пришли в восторг от нового продукта Asos.

«Итак, я купила этот купальник. Он не только изготовлен из переработанной ткани, но еще и не имеет косточек и подкладок, которые чертовски неудобны»,

— написала пользовательница Twitter с ником @_pariah.

«Наконец-то Asos сделал купальник для девушек с большой грудью. Теперь я могу носить бикини с комфортом»,

— порадовалась другая комментаторша.

«Новый бра просто идеальный! Я купила два на прошлой неделе!»

— поделилась еще одна девушка.

В мае тучную американку разозлило, что онлайн-магазин нижнего белья Plus Size Baby пригласил для рекламы своих товаров худых моделей. 31-летняя Кристин Расселл из Фоллс-Сити, штат Небраска, написала об этом в Facebook, ее пост стал вирусным и собрал более 40 тысяч лайков за 48 часов.