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Бикини для дам с большой грудью взбудоражило Сеть 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Новый купальник для женщин с большой грудью, представленный в онлайн-магазине британского ретейлера Asos, взбудоражил пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.
Бикини выполнен из мягкой переработанной ткани с воздухопроницаемой сетчатой подкладкой и представлен в белом, бежевом, розовом, малиновом и черном цветах. Кроме того, треугольные чашечки купальника держатся на регулируемых широких лямках, которые не врезаются в плечи.
Покупательницы пришли в восторг от нового продукта Asos.
«Итак, я купила этот купальник. Он не только изготовлен из переработанной ткани, но еще и не имеет косточек и подкладок, которые чертовски неудобны»,
— написала пользовательница Twitter с ником @_pariah.
«Наконец-то Asos сделал купальник для девушек с большой грудью. Теперь я могу носить бикини с комфортом»,
— порадовалась другая комментаторша.
«Новый бра просто идеальный! Я купила два на прошлой неделе!»
— поделилась еще одна девушка.
В мае тучную американку разозлило, что онлайн-магазин нижнего белья Plus Size Baby пригласил для рекламы своих товаров худых моделей. 31-летняя Кристин Расселл из Фоллс-Сити, штат Небраска, написала об этом в Facebook, ее пост стал вирусным и собрал более 40 тысяч лайков за 48 часов.
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