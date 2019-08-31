Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП трендов женской моды — осень 2019 

SM News 12 часов назад
Модная осень: главные тренды сезона
Фото: SM News
Оглянуться не успели — подкралась осень. Время утепляться — но это не значит, что удобство должно брать верх над эстетикой. Что же нам подготовила переменчивая мода в новом сезоне?

"Букеты на чёрном"

Открывает наш топ — мода на цветочный принт поверх тёмной ткани. Фон может варьироваться от чёрного до тёмно-изумрудного, главное — глубина. Украшает его должны цветы на ваш вкус и цвет. Подобный тренд уже окрестили "тёмной романтикой". Не исключено добавление блестящих аксессуаров. Как пример: пояс с пайетками.

Платья из кожи

Конечно, ненатуральной, хотя всё зависит от ваших финансовых возможностей. Только учтите, что сейчас в моде красота без жестокости. Это касается как косметики, которая не тестируется на животных, так и одежды.
Важный нюанс при создании образа: не перегружайте кожаное платье аксессуарами. Максимум — "яркое пятно" в виде стильной сумочки или трендовой обуви.

"Типа батик"

В США этот стиль называется тай-дай («скрути-покрась»), и долго время он ассоциировался исключительно с хиппи-культурой. Как мы все прекрасно знаем, всё новое -хорошо забытое старое, а потому встречайте — теперь это один из главных трендов осени 2019.

Смелый леопард

Если вы всё никак не решались на смелый леопардовый образ — у вас ещё есть шанс примерить его согласно тенденциям, а не просто так. Уже несколько сезонов хищная расцвета так и мелькает на самых топовых подиумах. Да, так бывает. Некогда "моветон" — теперь признак высокого стиля его носительницы.
SM News: последние новости
10 вещей из 90-х, которые снова в тренде 10 вещей из 90-х, которые снова в тренде Фотобаттл нарядов: Наши селебрити и зарубежные звёзды в одинаковых платьях Фотобаттл нарядов: Наши селебрити и зарубежные звёзды в одинаковых платьях Модный эко-тренд 2019: платье с грядки Модный эко-тренд 2019: платье с грядки
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком14
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех2
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение