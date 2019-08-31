Модная осень: главные тренды сезона

ТОП трендов женской моды — осень 2019

Оглянуться не успели — подкралась осень. Время утепляться — но это не значит, что удобство должно брать верх над эстетикой. Что же нам подготовила переменчивая мода в новом сезоне?

"Букеты на чёрном"

Открывает наш топ — мода на цветочный принт поверх тёмной ткани. Фон может варьироваться от чёрного до тёмно-изумрудного, главное — глубина. Украшает его должны цветы на ваш вкус и цвет. Подобный тренд уже окрестили "тёмной романтикой". Не исключено добавление блестящих аксессуаров. Как пример: пояс с пайетками.

Платья из кожи

Конечно, ненатуральной, хотя всё зависит от ваших финансовых возможностей. Только учтите, что сейчас в моде красота без жестокости. Это касается как косметики, которая не тестируется на животных, так и одежды.

Важный нюанс при создании образа: не перегружайте кожаное платье аксессуарами. Максимум — "яркое пятно" в виде стильной сумочки или трендовой обуви.

"Типа батик"

В США этот стиль называется тай-дай («скрути-покрась»), и долго время он ассоциировался исключительно с хиппи-культурой. Как мы все прекрасно знаем, всё новое -хорошо забытое старое, а потому встречайте — теперь это один из главных трендов осени 2019.

Смелый леопард

Если вы всё никак не решались на смелый леопардовый образ — у вас ещё есть шанс примерить его согласно тенденциям, а не просто так. Уже несколько сезонов хищная расцвета так и мелькает на самых топовых подиумах. Да, так бывает. Некогда "моветон" — теперь признак высокого стиля его носительницы.