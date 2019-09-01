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Почему нельзя носить солнцезащитные очки на голове 

Стерлеград 15 часов назад
Почему нельзя носить солнцезащитные очки на голове
Фото: Стерлеград
Ношение солнцезащитных очков на голове считается признаком дурного вкуса, пишут экспертные СМИ. Если пару лет назад носит этот аксессуар не на переносице еще было допустимо, то уже в наше время такая привычка повергает в шок любого стилиста или дизайнера. С чем связано подобное использование солнцезащитных очков?
Подобный тренд возник в конце 90-х годов. Статусные россиянки пытались продемонстрировать стоимость оправы. В это время было принято выставлять напоказ все самое лучшее в гардеробе. По мнению популярного ведущего и историка моды Александра Васильева, ношение очков на голове является своеобразной реинкарнацией известного русского головного убора — кокошника. Многие оправы теперь украшают стразами, драгоценными или полудрагоценными камнями.
Но солнцезащитные очки необходимо использовать по прямому назначению, а именно, в качестве защиты от яркого света. Если вы надеваете солнцезащитные очки, то при входе в помещение их следует снять и убрать в чехол.
Носить солнцезащитные очки на голове допустимо лишь на пляже. Но современные модники и модницы предпочитают не демонстрировать дурной вкус и прячут очки, когда они им не нужны.
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