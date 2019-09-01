Почему нельзя носить солнцезащитные очки на голове

Ношение солнцезащитных очков на голове считается признаком дурного вкуса, пишут экспертные СМИ. Если пару лет назад носит этот аксессуар не на переносице еще было допустимо, то уже в наше время такая привычка повергает в шок любого стилиста или дизайнера. С чем связано подобное использование солнцезащитных очков?

Подобный тренд возник в конце 90-х годов. Статусные россиянки пытались продемонстрировать стоимость оправы. В это время было принято выставлять напоказ все самое лучшее в гардеробе. По мнению популярного ведущего и историка моды Александра Васильева, ношение очков на голове является своеобразной реинкарнацией известного русского головного убора — кокошника. Многие оправы теперь украшают стразами, драгоценными или полудрагоценными камнями.

Но солнцезащитные очки необходимо использовать по прямому назначению, а именно, в качестве защиты от яркого света. Если вы надеваете солнцезащитные очки, то при входе в помещение их следует снять и убрать в чехол.

Носить солнцезащитные очки на голове допустимо лишь на пляже. Но современные модники и модницы предпочитают не демонстрировать дурной вкус и прячут очки, когда они им не нужны.