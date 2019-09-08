Почему модели на подиуме не улыбаются

Суровое, крайне сосредоточенное выражение лица моделей на подиуме так и вызывает желание спросить, почему же они столь серьезны. Быть может, они боятся упасть? Дело не в этом.

На самом деле максимально отрешенное и безэмоциональное выражение лица — важное требование при организации таких вечеров.

Отсутствие эмоций на лице модели позволяет полностью уделить внимание наряду, не отвлекаясь на человека, который его представляет.

Сами модели говорят, что добиться такого "серого" выражения не так уж и просто. Любая эмоция на лице отражается, даже негативная. Приходится постоянно контролировать себя:

"Когда я иду по подиуму, представляю, что моя кошка умерла",

— рассказала о своих приемах модель, которой приходится регулярно участвовать в показах.