Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вещи, которые состарят вас на много лет 

Рамблер 5 часов назад
Вещи, которые состарят вас на много лет
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
Одежда действительно творит чудеса, преображая внешность. Но есть вещи, которые не стоит надевать, если вы не стремитесь подчеркивать свой возраст или хотите выглядеть моложаво. Эти вещи можно носить лишь очень молодым женщинам и только в тех случаях, когда они хотят добавить своему образу солидности.

Темные тона

Речь не идет о классическом черном, хотя и его стоит разбавить светлым аксессуаром. Темные оттенки автоматически добавляют лет, тогда как светлые освежают лицо. Также лучше не экспериментировать с оливковым и болотным цветами, которые подчеркивают бледность и усталость кожи.

Оверсайз

Разнообразные балахоны хорошо смотрятся только на очень юных девушках с идеальными фигурами. Всем остальным они добавляют несколько лишних кило и в целом придают запущенный вид.

Туфли Мэри Джейн

Туфли на невысоком широком каблуке с круглым носком и ремешком с пряжкой изначально были детской обувью. И сейчас носить их без опаски могут только девочки-подростки. Взрослую женщину они автоматически переводят в категорию пенсионерок.

Платки

Платки, особенно с традиционными узорами, сложно вписать в современный образ без риска превратиться в барыню времен Герасима и Муму. Лучше заменить их на объемные шарфы.

Юбка со шлицей

Такая юбка мгновенно старит женщину в какой бы прекрасной форме она не находилась.

Шуба

Да, шуба давно уже не является атрибутом достатка. Особенно, если это классическая норка приглушенных тонов. Такая шуба запросто добавит лет даже юной девушке, не говоря уже о зрелой женщине. Гораздо лучше смотрятся дубленки и шерстяные пальто.

Красное золото

Ювелирные комплекты с подвесками и множеством цветных камней из красного золота не украшают, а утяжеляют образ и заметно старят. О стразах и пайетках тоже стоит забыть.

Отсутствие талии

Речь идет не о лишнем весе, а о покрое, который скрывает линию талии. Не бойтесь подчеркнуть ее ремнем или поясом.

Платье-футляр

Платье такой формы, особенно из плотной ткани, моментально сделает из молодой женщины музейную даму.

Кофты крупной вязки

Если вы любите трикотаж, лучше остановить свой выбор на лаконичном джемпере.
Как Александр Семчев сумел похудеть на 100 кг
Женский форум3
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сорт яблок самый полезный
Какой сорт яблок самый полезный2
Профессии, которые могут стать причиной бесплодия
Профессии, которые могут стать причиной бесплодия1
6 правил по уходу за одеждой от европейских женщин
6 правил по уходу за одеждой от европейских женщин2
Почему женщины переносят похмелье хуже мужчин
Почему женщины переносят похмелье хуже мужчин1
7 правил для любителей экстремального секса
7 правил для любителей экстремального секса1
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
04:57
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
Звёзды
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение