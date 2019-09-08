Вещи, которые состарят вас на много лет

Одежда действительно творит чудеса, преображая внешность. Но есть вещи, которые не стоит надевать, если вы не стремитесь подчеркивать свой возраст или хотите выглядеть моложаво. Эти вещи можно носить лишь очень молодым женщинам и только в тех случаях, когда они хотят добавить своему образу солидности.

Темные тона

Речь не идет о классическом черном, хотя и его стоит разбавить светлым аксессуаром. Темные оттенки автоматически добавляют лет, тогда как светлые освежают лицо. Также лучше не экспериментировать с оливковым и болотным цветами, которые подчеркивают бледность и усталость кожи.

Оверсайз

Разнообразные балахоны хорошо смотрятся только на очень юных девушках с идеальными фигурами. Всем остальным они добавляют несколько лишних кило и в целом придают запущенный вид.

Туфли Мэри Джейн

Туфли на невысоком широком каблуке с круглым носком и ремешком с пряжкой изначально были детской обувью. И сейчас носить их без опаски могут только девочки-подростки. Взрослую женщину они автоматически переводят в категорию пенсионерок.

Платки

Платки, особенно с традиционными узорами, сложно вписать в современный образ без риска превратиться в барыню времен Герасима и Муму. Лучше заменить их на объемные шарфы.

Юбка со шлицей

Такая юбка мгновенно старит женщину в какой бы прекрасной форме она не находилась.

Шуба

Да, шуба давно уже не является атрибутом достатка. Особенно, если это классическая норка приглушенных тонов. Такая шуба запросто добавит лет даже юной девушке, не говоря уже о зрелой женщине. Гораздо лучше смотрятся дубленки и шерстяные пальто.

Красное золото

Ювелирные комплекты с подвесками и множеством цветных камней из красного золота не украшают, а утяжеляют образ и заметно старят. О стразах и пайетках тоже стоит забыть.

Отсутствие талии

Речь идет не о лишнем весе, а о покрое, который скрывает линию талии. Не бойтесь подчеркнуть ее ремнем или поясом.

Платье-футляр

Платье такой формы, особенно из плотной ткани, моментально сделает из молодой женщины музейную даму.

Кофты крупной вязки

Если вы любите трикотаж, лучше остановить свой выбор на лаконичном джемпере.