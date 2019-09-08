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6 правил по уходу за одеждой из опыта европейских женщин 

Я Покупаю 9 часов назад
6 правил по уходу за одеждой от европейских женщин
Фото: Я Покупаю
Всего несколько простых правил помогут продлить жизнь любимым вещам. Экономия, экологичное потребление и аккуратный внешний вид — очевидные плюсы правильного ухода за одеждой.

Стираем темную одежду наизнанку

Темные ткани чаще всего при стирке сильно линяют и со временем выцветают. Тем не менее, есть отличный способ «замедлить» это процесс — достаточно перед стиркой выворачивать темную вещь наизнанку и добавлять в барабан кондиционер для защиты цвета.
Будь то трендовые джинсы или футболка — вещи надолго сохранят оттенки насыщенными и яркими.

Правильно храним вещи в шкафу

Некоторые для хранения используют пластиковые чехлы или вовсе беспорядочно складывают одежду в шкаф. И зря. Первый вариант вреден, так как пластик не дает ткани дышать и задерживает влагу, из-за которой ткань желтеет. Во втором случае одежда может не сочетаться по материалу друг с другом, отсюда появление неприятных складок и микротрещин.
Оптимальный способ хранения — специальные органайзеры для одежды, которые защищают, но позволяют ткани проветриваться. Как организовать пространство в гардеробе? Сортируйте вещи не по цвету, а по сезону.

Используем деревянные колодки для обуви

Много обуви? Не бросайте ее в кучу. Иначе складки, морщины и трещинки не заставят себя долго ждать. Избежать неприятностей легко — периодически вставляйте в обувь деревянные колодки. Незамысловатое изобретение сохранит форму обуви надолго.
Перед тем, как убрать обувь в шкаф, проводим несложные процедуры по уходу. Для начала протираем кожу тканью или мягкой щеткой или удаляем пыль с замши. Далее используем воск для кожи и крем-кондиционер (по типу материала), чтобы сохранить мягкость и цвет обуви.

Стираем одежду реже

Всем нам нравятся свежие и чистые вещи, но насколько стирка по душе любимой футболке или водолазке? Частая машинная стирка приводит к быстрому выцветанию, растяжения и микроповреждению даже самой практичной ткани, например, хлопка или денима. Старайтесь растягивать срок службы вещи до новой стирки — часто меняйте комплекты одежды и проветривайте их после носки.

Бережно относимся к винтажной одежде

Храним винтаж на деревянных или покрытых тканью вешалках — металлические модели могут оставить следы ржавчины и сделать растяжки. Избегаем также прямых солнечных лучей и влажного воздуха — в противном случае ткань выцветет, а старое волокно потрескается. Стираем винтажную одежду при 30 градусах в мягком режиме или вовсе ограничиваемся легкой ручной стиркой. Для старых вещей уместна только сушка на воздухе в горизонтальном положении.

Смазываем молнию

Металлические молнии быстро устаривают и приходят в негодность, но выход есть. Переодически смазываем всю поверхность застежки с обеих сторон графитовым карандашом или вазелином. Чтобы не испачкать ткань, можно заклеить область рядом с молнией скотчем и оторвать его только через 15 минут. После таких процедур молния будет исправно работать.
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