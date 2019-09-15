Dr. Martens меняет кожу. На полиуретан и полиэстер

Культовая фирма Dr. Martens, в обуви которой ходили Курт Кобейн и Порл Кинг, музыканты Depeche Mode и Sex Pistols, за последние три года почти на 280% увеличила продажи так называемой веганской обуви, в которой нет ни одного квадратного сантиметра кожи, только полиуретан и полиэстер, сообщают «Ведомости». Новой линейке компания обязана увеличением выручки в прошлом году на треть, почти до 455 млн фунтов стерлингов.

В то же время Victoria's Secret тоже меняет стратегию из-за снижения продаж в течение нескольких лет и критики за «отсутствие связи с реальностью». В рекламе появятся женщины разной комплекции, пишет Forbes. Что думают о таких переменах в России?

В 1990-е «мартинсы» могли превратить в модника любого, их носил даже Уилл Смит . В России их назвали неубиваемыми. Большую часть 2000-х обувь от солдата вермахта пылилась в шкафах, но затем снова попала в фавор. Компания делает коллаборации с модными брендами, такими как Supreme и Marc Jacobs, и выпускает веганскую обувь. В погоне за продажами девушки Victoria's Secret тоже больше не «ангелы».

Ситуацию с переменами у модных брендов комментирует исследователь моды и главный редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов.

Тим Ильясов исследователь моды и главный редактор журнала Fashionograph «Это окончательно свершившаяся культурная глобализация, когда, в принципе, мы столкнулись с размытыми стереотипами, размытыми границами, в том числе гендера и многого другого. Теперь мы видим, что мода, она для всех. Она и для 14-летней прыщавой девочки, и для 85-летней пожилой дамы. Мода и для девушки, которая весит 40 килограммов, и для девушки, которая весит 140 килограммов. И это не является некой игрой, а это является нормой. То есть ты действительно можешь быть модной, красивой, стильной, популярной, какой угодно, не будучи при этом привязанной к каким-либо стандартам или стереотипам».

Здоровый образ жизни, бодипозитив и Zero Waste (дословно «ноль отходов»), безусловно, в тренде. Всеобщая гламуризация с лабутенами и перекроенными лицами и телами сменяется тем, что молодежь хочет быть такой, какая она есть, и не сильно по этому поводу заморачиваться. Модный бизнес вынужден перестраиваться, констатирует главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич главный редактор журнала «Сноб» «Когда ты заходишь в какую-нибудь молодежную редакцию, ты видишь каких-то бесформенных девушек в черных майках и в черных каких-то штанах. В лучшем случае две из них выкрашены в какой-нибудь розовый и синий цвет, и это максимум той моды, которую они готовы впустить в свою жизнь. Это некая тенденция времени, и мода вынуждена, естественно, под это подстраиваться».

Некожаные «мартинсы» — это не самое страшное в жизни, считает музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин

— Я «мартинсы» раньше носил, сейчас уже давно перестал. А то, что крупная компания ищет какие-то пути для того, чтобы заменить натуральную кожу на что-то другое, я только приветствую. Я бы с удовольствием носил какую-нибудь обувь из искусственного материала, понимая, что у меня на ноге нет ни коровы, ни свиньи. Полезное осознание. Пусть не мы ее, бедную коровушку, приговорили, но все-таки мы это поощряем. Поэтому если это что-то достойное внимания, я только за.

— А как же обувь для настоящих мужчин?

— О чем вы говорите? Мы просто теряем слово «мужчина». А я говорю, что в мире сегодняшних глобальных всеобщих потерь эта потеря — капля в море.

В то же время веганская обувь не столь экологична, как это кажется на первый взгляд, говорит эколог, глава научно-популярного экспедиционного клуба RussianTravelGeek Артем Акшинцев.

Артем Акшинцев эколог, глава научно-популярного экспедиционного клуба RussianTravelGeek «Однозначного ответа на этот вопрос нет. Более экологично с точки зрения воздействия на окружающую среду носить, конечно, материалы природного происхождения, несинтетические. Потому что большая часть синтетических материалов выделяет микропластик в окружающую среду при каждой стирке, который мы еще не умеем нормально отлавливать, только определять. В общем, прямо реально с ним проблема. Но в то же самое время интерес к более экологичной одежде свидетельствует о том, что это важный вопрос по трендам и люди начинают задумываться о своем воздействии на окружающую среду. Ну и всем перейти на вегетарианство сплошное будет плохо и для экосистемы тоже, потому что есть такое земледелие, называемое имитационное. То есть самое главное — это баланс. Больше есть овощей, реже есть мясо. Но, в общем, нужно и то и то. Да, это хороший индикатор, но для экологии это не то чтобы очень хорошо».

Но на веганские «мартинсы», несмотря на анонсируемые доходы, покупатели пока переходить не спешат. На самом деле их доля составляет пока 5% выручки от продаж обуви. И стоит заметить, что настоящие массивные кожаные «мартинсы» — отличное орудие против харассмента.