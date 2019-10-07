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О чем говорит цвет вашей одежды 

SM News 11 часов назад
О чем говорит цвет вашей одежды
Фото: SM News
Каждый день мы видим большое количество цветов. Вы выбираете одежду по настроению или по погоде? Читайте в нашей статье, что можно сказать о человеке по цвету одежды.

Красный цвет

Этот роковой цвет выбирают уверенные в себе люди. Он считается самым ярким. Любите красный? Значит Вы человек целеустремленный и привыкли добиваться поставленных целей. Красный цвет также считается цветом страсти. Он привлекает волевых и общительных людей.

Белый цвет

Вы романтик. Этот цвет располагает к себе других людей. И находится в гардеробе почти у каждого. Ведь он универсальный и всегда в моде. О человеке, который предпочитает носить белое, можно сказать, что он светлый, жизнерадостный, да и просто чистюля.

Синий цвет

Вы — любитель классики. Если преобладающее количество цвета относится, конечно, не к джинсам. Носители этого цвета люди практичные и любящие комфорт. Как говорил художник Кандинский, чем глубже синий цвет, тем пробуждает в человеке стремление к «чистому».

Зеленый цвет

Для большинства людей ваша душа — потемки. Вы редко думаете о том, что подумают другие. У вас есть свое мнение. Одной из причин вашего обаяния является ваша загадочность. Не растеряйте её.

Розовый цвет

Как часто вы слышите от окружающих фразу: «Ты смотришь на жизнь через розовые очки». Причем в прямом и переносном смысле. Вас не сильно заботят какие-то глобальные проблемы. Вы живете «здесь и сейчас». А кто сказал, что это плохо?!

Желтый цвет

Радуетесь солнечным лучикам, хорошей погоде, да и просто обычным житейским мелочам? Значит в вашем гардеробе не мало желтого цвета. Его носители являются жизнерадостными, приветливыми и спокойными. К тому же и с чувством юмора.

Серый цвет

Вы любите удобные вещи и предпочтительнее для вас одеваться практичнее, нежели по моде. У вас собственный стиль. Во время общения с Вами сразу становится понятно, что вы интересная личность.

Черный цвет

По мнению психологов, если в гардеробе больше всего черных вещей, значит у человека депрессия, либо он испытывает подавленные чувства на протяжении некоторого времени. Однако, черный не менее эффектный цвет, как и красный. Носители его люди сдержанные и любят элегантно одеваться.
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