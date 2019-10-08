Дело в шляпе: модные головные уборы осени

«Дело в шляпе»: трендовые женские головные уборы осени 2019

С детства мы знаем, что с приходом холодов на улицу без шапки лучше не выходить. Благо сейчас не суровые 90-е, и мода позволяет выбрать стильный головной убор под любой образ.

Шляпы

Шляпы давно не только атрибут английских королев. Они дополняют повседневные образы и прочно обосновались в гардеробе тех модниц, которые не боятся экспериментировать со стилем.

Трендовые шляпы — с небольшими полями, нейтральных оттенков. Носим их с пальто любого кроя.

SM News

Шапки-бини

Шапка-бини — незаменимая вещь этой осенью. Универсальный головной убор можно носить и в пир, и в мир. На шапке образца 2019 года избегаем стразов, вышивок, принтов, надписей. Она может быть с подворотом, помпоном, широкой вязки или классической тонкой.

Объёмной шапкой дополняем лук с пуховиком, тонкая — подойдёт для пальто, тренчей, кожаных курток.

SM News

Картузы, кепи, кепки

Эти головные уборы пришли из спортивного стиля в изменённом виде. Сейчас кепи, картузы, кепки можно смело надевать с классическим пальто.

Стильный лук с ними выглядит необычно и эффектно.

SM News

Повязки, чалма

Тем, кому надоело составлять осенние образы с шапками и шляпами, стилисты предлагают вязаные повязки. До сильных морозов этот трендовый аксессуар носим с пальто, куртками-зефирками.

С чалмой ваш образ точно не обвинят в тривиальности.

SM News

Береты

Добавить французский шик в российскую реальность поможет берет. Этот головной убор в моде не первый сезон. Подойдёт утончённым натурам. Идеальная пара для тренча и пальто.