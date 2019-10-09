5 самых опасных вещей в женском гардеробе

В попытках стать стройнее, красивее и сексуальнее женщина придает больше значения внешности, чем здоровью. Всему виной мода, которая зациклена на количестве продаж, а не на удобстве и здоровье покупательниц. Итак, что же опасно носить представительницам прекрасного пола?

1. Тесный бюстгальтер

Бюстгальтер должен просто поддерживать грудь на определенном уровне так, чтобы ничего не пережимать и не натирать. Чаще девушки выбирают бюстгальтер на размер меньше для того, чтобы грудь визуально стала больше. Из-за этого она может деформироваться и возникает опасность новообразований.

2. Купальник

Форма раздельного купальника, когда бретельки на бюстгальтере завязаны на шее, вредит шейному отделу позвоночника. Из-за этого может даже образоваться горбик, который очень сложно убрать. Девушкам с большой грудью этот вариант вообще противопоказан. Старайтесь носить классическую форму купальника.

3. Высокие каблуки

Это женственно, элегантно, сексуально, а еще опасно для здоровья. Кроме того, ч