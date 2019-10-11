7 самых опасных вещей в женском гардеробе

В попытках стать стройнее, красивее и сексуальнее женщина придает больше значения внешности, чем здоровью. Всему виной мода, которая зациклена на количестве продаж, а не на удобстве и здоровье покупательниц. Итак, что же опасно носить представительницам прекрасного пола?

1. Тесный бюстгальтер

Бюстгальтер должен просто поддерживать грудь на определенном уровне так, чтобы ничего не пережимать и не натирать. Чаще девушки выбирают бюстгальтер на размер меньше для того, чтобы грудь визуально стала больше. Из-за этого она может деформироваться и возникает опасность новообразований.

2. Купальник

Форма раздельного купальника, когда бретельки на бюстгальтере завязаны на шее, вредит шейному отделу позвоночника. Из-за этого может даже образоваться горбик, который очень сложно убрать. Девушкам с большой грудью этот вариант вообще противопоказан. Старайтесь носить классическую форму купальника.

3. Высокие каблуки

Это женственно, элегантно, сексуально, а еще опасно для здоровья. Кроме того, что появляется усталость в ногах, высокие каблуки могут стать причиной развития варикоза, деформации стопы и даже позвоночника, так как центр тяжести сместится вперед, а женщина будет вынуждена ходить с наклоном дабы не упасть.

4. Балетки

Как оказалось, и без каблуков совсем ходить тоже нельзя. В балетках вы будете чувствовать каждый камешек, можете натереть ноги, а также получить плоскостопие. Да, оно может быть не только врожденным, а и приобретенным. Отсюда и боль в суставах, и все те же проблемы с позвоночником.

5. Узкие джинсы

Узкие джинсы стройнят и делают ноги визуально дольше. Они модные и красивые, но слишком опасные, чтобы носить их часто и подолгу. Из-за них может нарушиться кровообращение и развиться варикозное расширение вен. Кожа будет все время раздражена.

6. Большая сумка

Хорошо и практично иметь большую сумку. Но если ее забить доверху покупками или «всем нужным», можно легко получить искривление позвоночника. Неважно, как вы ее носите, в руках или на плече, ваше тело все время будет наклоняться в одну сторону.

7. Солнцезащитные очки

Казалось бы, этот аксессуар призван защитить наши глаза от ультрафиолетового излучения. Но вместе с тем, он изрядно портит наше зрение, ведь очки выполнены из пластмассы, а носить их сейчас модно практически круглосуточно.