Антитренд: 5 вещей, которые не стоит покупать

Рассказываем, каких покупок стоит избегать вне зависимости от их стоимости. Мы ведь не хотим попасть под санкции модного патруля?

Жакет оверсайз

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Мы уже не раз читали о том, насколько пиджак бойфренда может облагородить любой образ. Профили модниц в Instagram который год пестрят образами как под копирку, где точкой притяжения взглядов становится жакет с мужского плеча.

В череде однообразных стилистических решений жакет оверсайз окончательно исчерпал модный потенциал. Поэтому, увидев этот предмет гардероба за бесценок, придется подумать дважды, хотим ли мы ухватить за хвост отживающий свое тренд, который всем надоел?

Ажурное платье

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Лето давно закончилось, как и тренд на эстетику кружевных платьев. Конечно, можно рассмотреть такой вариант для дочки в школу, но вот себя любимую лучше не мучить. Коротенькие приталенные платьишки, сшитые из ажурной шторы лучше оставить на рейлах.

Приталенное пальто

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Нам жаль это писать, но то, что несколько сезонов назад называли «вечной классикой», окончательно потеряло свою актуальность. Не имеет значения цвет приглянувшегося изделия. Даже в модном нюдовом оттенке пальто сразу выдаст в хозяйке завсегдатая ярмарки «Хиты осени по 1000 рублей».

Поясная сумка

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Еще этим летом мы мечтали о поясной сумке Gucci и с радостью носили вариации на тему из нейлона, кожзама, палаточной ткани и даже меха. Но жизнь этого тренда была хоть и яркой, но неприлично короткой. Поэтому на распродажах обходим стороной акционные предложения на подобные аксеcсуары. Мы ведь не хотим случайно оказаться на волне антитренда?

Свитер из 100% акрила

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Думать о будущем планеты — это секси. А синтетический свитер, который уже через две стирки выглядит как половая тряпка, — нет. Нам нравится тренд на осознанное потребление: да даже по той простой причине, что в натуральном составе телу уютнее. Предлагаем воздержаться от покупок вещиц, неспособных долго радовать своих обладательниц.