Как батник покорил Голливуд и СССР

Рубашки с харизматичными воротниками и планками для пуговиц возвращаются в моду!

Каким бы был наш мир, если бы женщины до сих пор носили исключительно платья? Сложно себе представить, что большую часть нашей истории дамы ничего не знали об удобных брюках. Лишь сравнительно недавно у нас появилось право и возможность наравне с мужчинами выбирать джинсы, брюки, шорты. Вместе с «низом» в женский гардероб перекочевал и традиционно мужской «верх» — рубашка. Какой она стала под влиянием прекрасной половины человечества? Все о так называемом батнике и его модных предках — в нашем расследовании.

Женская блузка прошла довольно длительный путь, прежде чем превратиться в стильный батник — символ семидесятых и актуальную деталь современного гардероба! Ее история берет начало (как и абсолютное большинство одежды) еще в Древнем Египте — именно там археологи обнаружили остатки первой льняной рубашки. В свою очередь она стала потомком греческого хитона. Кстати, до сих пор существует некоторая путаница в терминах. Так, блузой называется любой женский «верх»: и топик, и туника, и непосредственно рубашка-­батник. К слову, это самая молодая модель блузок, появившаяся лишь в XX веке из обычной мужской сорочки. Именно о батнике сегодня и пойдет речь.

Рубаха-парень

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Сорочка в том виде, который нам знаком — накидка с двумя рукавами на пуговицах или завязках, — стала играть заметную роль в гардеробе к эпохе Возрождения. Носить ее разрешалось исключительно мужчинам; знатные использовали сорочки из шелка тонкой выделки, беднякам оставались рубашки из необработанного льна, шерсти или хлопка. Также нижние сорочки отличались по цвету. Чем темнее, тем из менее привилегированного класса их обладатель, ведь белоснежные ткани быстро пачкались и подходили только аристократии. Более того, у крестьян были лишь подобия рубашек, поскольку дорогими были не только деликатные материалы, но и сам пошив. Среди простого народа ходила шутка, высмеивающая франтов в сорочках: мол, богачи носят на себе свое богатство.

Женщины сорочки надевали только под одежду. Самый смелый наряд шестнадцатого века — прорези в рукавах верхнего платья, через которые видна нижняя женская рубашка. Еще одна деталь модного образа того времени — воротник, выглядывающий из-­­­­­под глухого верха. Такой способ ношения сорочек назывался «воротником Стюарт».

Пока дамы скрывали рубашки под множеством одежд, мужчины наряжались в них все чаще и чаще. Традиционный французский костюм состоял из трех сорочек: нижней, утягивающей (!), средней, основной, и верхней, украшенной вышивкой, рюшами, кружевом ручной работы и массивными плиссированными воротниками-­­­­­жабо. Особым шиком считались объемные рукава с длинными манжетами. Такие носили и светские львы, и военные, и церковные служители. Богатые аксессуары перестали быть актуальными после Великой Французской революции — на второй план ушли броши и кружева, в сорочках начали ценить удобство и простоту.

Женский взгляд

Первыми девушками, которые смогли открыто надеть рубашку как полноценную деталь модного образа, были американки. Для строительства нового государства требовались все силы, и женщины наконец стали более самостоятельными. Круг их обязанностей расширился: теперь дамы из высшего света не гнушались пасти коров, объезжать лошадей и заниматься домом. Для этих занятий пышные юбки и тугие лифы на шнуровке не особо подходили, а вот нижние сорочки — как раз то, что требовалось.

Именно тогда же рубашка вошла в состав военной униформы, приобрела пуговицы исключительно спереди и окончательно укрепила свои позиции в качестве одной из незаменимых унисекс-­­­­­вещей. С началом эмансипации женщины предъявляют свои права на ношение мужских сорочек, а после Первой мировой вой­­­­­ны права эти признаются всем мировым сообществом. Но до появления батника девушкам так и приходилось либо носить изделия, сшитые для молодых людей, либо надевать красивые, но совершенно нефункциональные блузы с жабо, шнуровкой и «круглыми» рукавами.

Первым дошел до простой и гениальной мысли преобразить мужскую рубашку в женскую, лишь приталив классическую модель, французский модельер Жан Буске , создатель и креативный директор марки Cacharel. Новинка, увидевшая свет в 1963 году, отличалась от привычной сорочки лишь вытачками по бокам и расположением пуговиц: Буске поместил их на специальную планку, сделав ее частью дизайна.

Интерпретация мужской рубашки так полюбилась критикам и главным редакторам глянца, что уже в том же 1963 году известная манекенщица Николь де Ламарже появилась в батнике на обложке ведущего французского модного журнала. Тогда же на новую модель обратили внимание звезды. В обтягивающих рубашках с удлиненным воротником, сшитых из ярких тканей с броскими принтами, появлялись все: от утонченной Клаудии Кардинале до короля рок-­­­­­н-ролла Элвиса Пресли и битлов. Да-­­­­­да, мужчины не смогли пройти мимо модели, созданной специально для женщин. Сначала приталенные сорочки броских расцветок служили сценическими костюмами, а затем перешли и в реальные гардеробы.

В стиле диско

WomanHit.ru

В нашу страну новая модель рубашки добралась к семидесятым годам — и стала буквально символом нескольких поколений. К слову, термин «батник» — советский сленг, принятый исключительно в странах бывшего СССР. Это калька с английского слова button, то есть «пуговица», обозначающая сорочку, застегивающуюся сверху донизу.

Сразу после своего модного внедрения на территорию страны он стал вещью вожделенной и дефицитной. В больших городах желанную рубашку модники могли приобрести по особым дням, предварительно отстояв огромную очередь в универсальный магазин. В маленьких же населенных пунктах достать батник не было никакой возможности. На помощь приходили ателье, а также собственные умения. Стиляги приобретали сорочки классического кроя и перешивали их по последней моде, перекрашивали скромные оттенки в дикие сочетания.

К концу семидесятых мода на батники достигла своего апогея и стала походить на помешательство. Модельеры предлагали наряжаться в по-­­­­­настоящему странные рубашки — с огромными воротниками, вырезами до пупка (даром что батники — про целомудренные пуговицы до горла все забыли), выбирать материалы с психоделическими узорами в неоновых цветах. И если женщины старались держать себя в руках, то мужчины буквально пустились во все тяжкие. И Элтон Джон , и Мик Джаггер , и Барри Манилоу с радостью надевали обтягивающие, украшенные стразами и вышивкой, вызывающе блестящие батники с пугающих размеров воротниками.

Ближе к девяностым яркие модели родом из эпохи диско потеряли актуальность — в моду вошел оверсайз, стиль гранж, «героиновый шик». Казалось, эра батников безвозвратно покинула нас, но, как и все в fashion-­­­­­сфере, она ушла, чтобы вернуться. В прошлом сезоне стало понятно, что популярность эстетики семидесятых возвращается. К этой осени дизайнеры настоятельно рекомендуют приобрести себе пару-­­­­­тройку рубашек с харизматичными воротниками и планками для пуговиц.

Батник — одна из вещей­символов, отражающих силу и атмосферу эпохи семидесятых — с ее яркими лозунгами, заводными хитами диско и модными прорывами. И нет более приятного и увлекательного способа путешествовать во времени, чем адаптировать к современности моду минувших дней. Приятных экспериментов!