Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Может себе позволить»: Глеб Хан оценил фигуру Пугачевой в мини 

Teleprogramma.pro + ещё 1 9 часов назад
«Может себе позволить»: аналитик оценил фигуру Пугачевой
Фото: globallookpress.com
После похудения Алла Борисовна избавилась от балахонов и объемных туник, пополнив гардероб новыми нарядами. Супруга шоумена Максима Галкина отдает предпочтение брюкам-дудочкам, шифоновым блузкам и коротким юбкам. Разбирая звездный стиль Примадонны отечественной эстрады, в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан подметил, что в последнее время все больше отечественных знаменитостей стали отдавать предпочтение мини. Так, по мнению эксперта в сфере моды, Любовь Успенская, Лариса Долина и Лолита Милявская «злоупотребляют короткой длиной», при выборе концертных костюмов.
«Вот странная вещь! Алла Борисовна может позволить себе и короткие юбки, шорты и платья. Вроде и ножки худенькие… Такой тип фигуры, так называемый перевернутый треугольник — объемный верх и легкий низ. Но, сморишь на Пугачёву в мини с ботинками и вполне себе неплохо… Что-то в этом есть», — отметил Глеб Хан.
Ранее в одном из интервью Алла Пугачева призналась, что она вынуждена тщательно следить за своим рационом, и не столько ради фигуры. Дело в том, что Примадонна страдает сахарным диабетом. Из-за этого певица отказывает себе в дегустации деликатесов и фирменных блюд на фуршетах, стараясь питаться исключительно дома.
Продукты, замедляющие старение организма
Teleprogramma.pro: последние новости
Ради модной съемки Шейк мерзла в Исландии в одном свитере Ради модной съемки Шейк мерзла в Исландии в одном свитере Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье Кейт Миддлтон в Пакистане скопировала образ принцессы Дианы Кейт Миддлтон в Пакистане скопировала образ принцессы Дианы
Женский форум
Мода , Лариса Долина , Лолита Милявская , Любовь Успенская , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему возникает ревность и как с ней справиться
Почему возникает ревность и как с ней справиться
Эксперты перечислили позы для «ленивого секса»
Эксперты перечислили позы для «ленивого секса»5
Как самостоятельно сделать коррекцию бровей дома
Как самостоятельно сделать коррекцию бровей дома
4 крутых бьютихака для уставших мам
4 крутых бьютихака для уставших мам3
Что будет, если каждый день есть сельдерей
Что будет, если каждый день есть сельдерей3
Видео
Что будет, если каждый день есть сельдерей
05:09
Что будет, если каждый день есть сельдерей
Еда
«Совсем другое лицо»: Бабкину критикуют за фотошоп
00:59
«Совсем другое лицо»: Бабкину критикуют за фотошоп
Звёзды
«Убивают и калечат»: Летучая — о роковом уколе
01:00
«Убивают и калечат»: Летучая — о роковом уколе
Звёзды
Продукты, помогающие остановить выпадение волос
03:47
Продукты, помогающие остановить выпадение волос
Здоровье
Чем полезен имбирный чай
03:00
Чем полезен имбирный чай
Здоровье
Продукты, замедляющие старение организма
03:23
Продукты, замедляющие старение организма
Еда
Сколько раз в месяц надо есть морковь
26:04
Сколько раз в месяц надо есть морковь
Еда
Почему речная рыба опаснее морской
26:00
Почему речная рыба опаснее морской
Еда
Как сейчас живет первая жена Константина Меладзе
02:29
Как сейчас живет первая жена Константина Меладзе
Звёзды
Звездные однолюбы, хранящие верность женам
03:54
Звездные однолюбы, хранящие верность женам
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение