Модная кожа: правила стиля

Кожа — это не вульгарно! Как выбрать и носить кожаный пуховик, тренч и рубашку

Что первое приходит на ум при мысли о кожаных вещах? Куртка, возможно легинсы? Только не в этом сезоне. Приготовьтесь узнать о новой моде — кожаные платья и юбки, тренчи и рубашки, брюки и пуховики — все это ждет вас в нашей статье.

Как носить и с чем комбинировать вещи из кожи, Еве.Ру рассказала стилист Алена Мутенина.

Сегодня вещи из кожи точно могут подарить комфорт, удобство и лаконичность в образе наравне с любыми привычным свитером и джинсами, а выглядеть вы при этом будете, как будто сошли с подиума. И не забываем самое главное правило при выборе таких вещей: чтобы выглядеть уместно и стильно, а не вульгарно, выбираем вещи полуприлегающего и свободного кроя. Если же хочется надеть мини из кожи, то строго с плотными темными колготками, дополняя образ лаконичным верхом и обувью.

Кожа — это смелость и экстравагантность. Давайте научимся правильно вписывать кожаные вещи в повседневный гардероб.

Начнем с юбок. Здесь огромное количество фасонов и вариаций, которые придутся по вкусу любой девушке и станут отличной основой для любых эффектных сетов.

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Самый безопасный вариант с точки зрения посадки по фигуре — это юбка с запахом. Этот удачный фасон прекрасно впишется в гардероб девушек любой комплекции.

Также не менее удачные модели — это юбка трапеция и юбка с мягкой плиссировкой. Дополнительный декор в виде кнопок или молний вдоль длины юбки — отличный вертикальный акцент, который сделает стройнее.

Обладательницам хрупкой фигуры можно позволить себе приобрести такие вещи с дополнительным декором в виде накладных карманов, например. Также очень популярными сейчас становятся вещи с асимметричным кроем. Конечно, никуда без самых популярных моделей юбок-карандаш. Модные бренды никак не могли обойти их стороной. Сама Меган Маркл эффектно выходит в свет в благородной юбке-карандаш изумрудного цвета.

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Перейдем к брюкам. Тут тоже великое разнообразие моделей и цветов. Удачно сочетаем такие брюки с ботильонами на каблуке и с туфлями.

С обувью на плоском ходу. Даже спортивный образ моментально превратится в остромодный, стоит надеть кожаные брюки расслабленного стиля.

Не могу пройти мимо такого сочетания трендов, как кожаные кюлоты.

Мой фаворит и бесконечная любовь — это платье из кожи. С этой вещью можно сделать большое количество сочетаний и выглядеть просто на все сто. Можно носить такие платья с водолазкой или рубашкой под низ, для прохладной погоды надевай свитер. Использовать его как верхний слой в комбинации с платьем или джинсами и футболкой. Вариантов масса.

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Кожаная рубашка может стать отличной модной альтернативой привычным курткам и косухам. А купив тренч из кожи, можно убить двух зайцев и поставить сразу две галочки в графе тренды этого года.

Для любительниц стиля кэжуал и спорт — пуховики из кожи. На сегодняшний день актуальны вот такие модели.

Смелым и уверенным в себе подойдет кожаный комбинезон. Соло для выходов в свет или в сочетании с водолазкой или рубашкой для более спокойных образов. Ну и напоследок total look из кожи, чтобы точно отбить все сомнения в универсальности и сочетаемости таких вещей.

Разнообразие цветов и форм современных кожаных вещей точно удовлетворит самый взыскательный вкус. Так что если хочешь быть в тренде, запасайся кожаными вещами и экспериментируй в поисках самых смелых луков.