Женские брюки — весна 2020: новинки и тенденции сезона

С проявлением первых признаков весны 2020 года, каждая женщина непременно задумается, какие женские брюки станут модными в приближающемся сезоне. Внимательно прочитав описанную информацию, вы найдете ответ на поставленный вопрос и узнаете, какими новинками порадовали именитые кутюрье и что нынче в тренде.

Цветовая гамма и принт

Обратите внимание на достоинства и недостатки фигуры. Брюки для полных и невысоких женщин лучше всего выбирать темных или нейтральных оттенков. Составляя образ, где участвуют брюки с рисунком, важно чтобы один из оттенков узора совпадал с расцветкой других деталей одежды. Подбирая весенние модели для женщин за 50, стоит отказаться от изображений крупных животных или растений, а также геометрических принтов, логотипов и длинных надписей. Не менее важна данная информация для тех, у кого маленький рост. Необходимо заранее продумать соответствующий декор для выбранного стиля одежды. При выборе цветовой гаммы необходимо учесть следующие советы:

Обдумывая весенний образ, не стоит забывать, что классические расцветки навсегда останутся в моде. Черные или белые брюки идеально сочетаются с любыми вещами. Наряды подобных оттенков поражают своей стильностью и всегда уместны для любого случая. Также традиционные цвета подходят для барышень любой возрастной категории.

Яркие броские оттенки — красный, зеленый, желтый и синий, превосходно смотрятся в весенний период и значительно улучшают настроение. Сочная цветовая гамма наполнит образ шармом и энергией, а также ощутимо освежит лицо. Эти расцветки придутся по душе молодым модницам и дамам средних лет.

Пастельные нежные цвета, такие как розовый, кофейный, бирюзовый, бежевый и так далее, прекрасны для любого времени года. Весной они превосходно подчеркивают нежность и возрождение природы после холодной и длительной зимы. Эти приглушенные оттенки отлично подойдут для представительниц прекрасного пола, которые переступили возрастной порог в 40 лет. Женский образ в таких цветах будет уместен как в повседневном, так и романтическом и деловом стилях.

Весенние тенденции

Брюки — это самый комфортный, элегантный и популярный элемент гардероба каждой женщины, независимо от возраста, вкуса и фигуры. Благодаря огромному разнообразию цветов, ткани и фасона данная вещь великолепно сочетается практически со всеми предметами одежды. Для того, чтобы найти свой идеальный образ необходимо изучить особенности и разновидности новых моделей. Правильно подобранный, оригинальный весенний лук позволит завоевать или укрепить репутацию женщины с утонченным вкусом.

Узкие

Вновь становятся популярными брюки, которые полностью облегают ногу. Модельеры разработали много интересных моделей классических лосин и брюк скинни. В этом сезоне нет ограничений относительно длины штанины. Модные тенденции на весну 2020 года по-прежнему приветствуют классические и укороченные брюки, активно поддерживаяпри этом элегантные, сильно облегающие короткие велосипедки.

Клео.Ру

С манжетами

классический вариант;

любопытные версии на резинке;

украшение в виде кулиски. Прорывом наступающего сезона стали брюки с манжетами. Законодатели моды удовлетворили вкусы абсолютно всех модниц. В тренде приталенные и широкие экземпляры. Весенние изделия представлены стилистами в следующем виде:

С асимметрией

в качестве имитации двойного пояса;

в виде хаотичных шлеек;

имитируя скошенную набок застежку. Мода 2020 года ознаменовалась новинкой сезона, которая обещает стать ошеломляющим прорывом. Весенние модели брюк используют асимметрию в следующих интерпретациях:

Кожаные

В этом сезоне дизайнеры в очередной раз доказали актуальность сшитых из натуральной или искусственной кожи брюк. В тренде по-прежнему остаются черные кожаные изделия. Молодым модницам и зрелым львицам придутся по душе цветные вариации брюк, которые изготовлены из матового или лакированного материала.

С разрезами

В данном сезоне снова участвуют брюки с глубокими и изящными разрезами. Фасон брюк совершенно не имеет значения, поскольку подобная вещь будет красиво смотреться в любом случае. Именитые модельеры представили элегантные модели брюк, в которых разрез либо оголяет женскуюногу на небольшую длину, либодоходит практически до бедер.

С лампасами

Бессмертный декор не утратил своей важности и актуальности и в этом сезоне. Брюки с полосками на боках изделия занимают лидирующие места весной 2020 года. Подобные модели прекрасно подойдут барышням любой возрастной категории и комплектации.

С высокой посадкой

Изделия подобного фасона никогда не выйдут из моды, поскольку способны превосходно скрыть недостатки фигуры и одновременно подчеркнуть ее достоинства. Подобные модели прекрасно вплетаются в любой смелый или сдержанный образ. Они могут даже вписаться в стиль спорт-шик.

Клео.Ру

Клешеные

Хитом модных тенденций весеннего сезона 2020 года стали изысканные модели клешеных брюк. Представленные модельерами изделия обладают высокой посадкой, имея клеш от бедер или колена. Длина таких изделий варьируется от версий «в пол» до гибридных укороченных фасонов.

Принтованные

пятна или полосы в стиле аниме;

изображения с различными геометрическими фигурами;

животная и растительная тематика;

платочные рисунки. Хитом этого сезона стали брюки с принтом. Грядущей весной в тренде следующие мотивы:

Внимание! Женские брюки, украшенные вертикальными полосами, помогут воссоздать эффективный женственный образ, а также зрительно увеличат низкий рост и придадут фигуре более стройный вид.

Укороченные

Укороченные экземпляры по-прежнему пользуются успехом у женщин. Этот сезон ознаменовался классическими моделями, украшенными полосами, а также облегающими скинни или востребованными палаццо и кюлот.

Клео.Ру

Из денима

прямые;

клешеные;

бойфренды;

укороченные. Последние несколько летсложно представить модную индустрию без брюк из денима. Подобные изделия покорили модниц всех возрастов. В тренде этого сезона следующие модели:

Трендовый фасон

Кюлоты –изделие с широкими брючинами;

Палаццо — брюки с преимущественно высокой посадкой, имеющие широкий покрой;

Бананы — фасон брюк, который заужен внизу и расклешенкверху;

Галифе — зауженный низ, широкий верх;

Классическийвариант — брюки с полосами разной ширины;

Чинос — интересная альтернатива джинсам;

Карго — широкие изделия, которые снизу украшены манжетами разного размера;

Юбка-брюки — модель с широким клешем, который зрительно создает эффект свободной юбки;

Дудочка — модели прямого покроя, пользующиеся огромным спросом у молодых красавиц. Не менее важно уделить внимание особенностям покроя женских брюк. К актуальным и востребованным фасонам этого сезона относятся следующие брюки:

Как демонстрируют фото, представленные в этой статье, с приходом весны 2020 года модными являются различные вариации женских брюк. В связи с этим ни у одной модницы не возникнет проблем с подбором своей модели, которая удовлетворит не только желание выглядеть красиво, но и подойдет к фигуре ивнешности.