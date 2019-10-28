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Бренд выпустил «позорный» бикини и смутил покупателей 

Lenta.ru 9 часов назад
Бренд выпустил «позорный» бикини и всех смутил
Фото: @prettylittlething
Британский бюджетный онлайн-ретейлер PrettyLittleThing выпустил новую модель купальника, которая вызвала недоумение у покупателей. На комментарии в Instagram-аккаунте бренда обратили внимание в Metro.
Речь идет о розовом раздельном купальнике, изготовленном из бархатной ткани, который продается на сайте компании за 22 фунта стерлингов (около двух тысяч рублей). По мнению большинства пользователей соцсети, обе части купальника — чересчур маленькие, из-за чего демонстрирующая его девушка выглядит вульгарно.
@prettylittlething
Свое негодование поклонники бренда высказали под фотографией. «Одно неверное движение — и ты пропала», «Если она подпрыгнет — ее песенка спета!», «Почему эти крошечные вульгарные купальники сейчас так популярны?», «Это же позор… Сегодняшние бикини похожи на нижнее белье», — писали они под публикацией, которая собрала 27 тысяч лайков.
В июле белый купальник PrettyLittleThing стал полностью прозрачным после того, как одна из клиенток марки искупалась в общественном бассейне. Жительница Стратфорда-на-Эйвоне заказала бикини в онлайн-магазине перед отдыхом в Испании. Когда девушка вылезла из бассейна, она с ужасом поняла, что ее купальник полностью просвечивает и другие отдыхающие видят ее обнаженное тело.
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Теги:
Мода
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