Как сочетать разную длину юбок с осенней обувью

От впечатляющих мини до скромных миди: как правильно сочетать разную длину юбок с осенней обувью

Чувствовать комфорт и при этом оставаться женственной помогут несколько универсальных формул. С ними встречать холода можно смело и без компромиссов — достаточно лишь подобрать эффектную обувь. Подчеркиваем элегантный деловой имидж при помощи лаконичных фасонов и базовых цветов, но не забываем находить место для акцентных деталей. Как? Подскажет Passion.ru!

Кожаная мини-юбка + сапоги с широким голенищем

Консервативный черный в качестве основы образа — легко! Особенно в гардеробе для поздней осени. Не заскучать от монохрома поможет броская пара обуви. Пример удачного сочетания в духе 60-х — дерзкая кожаная мини-юбка на запах в тандеме с сапогами с широким голенищем и броским анималистическим принтом — пожалуй, самым громким трендом сезона.

Passion.ru

Кожаная юбка-миди + ботфорты на каблуке

Еще одна вариация на тему кожи, но в формате миди — сочетание элегантной юбки с кожаными ботфортами на высоком каблуке. И это тот самый случай, когда образ выглядит дерзко, но без излишеств. Уравновесить смелые фактуры поможет кашемировый джемпер молочного цвета, а гармоничным дополнением выступит остромодный берет, вместительная сумка и пара statement-украшений.

Passion.ru

Юбка ниже колен + сапоги средней высоты

Для тех, кому наскучила темная палитра, предлагаем попробовать нейтральный беж. Его сочетание с базовым белым, анималистичными принтами рифмующихся оттенков и акцентными деталями безупречно и для деловой встречи, и для романтического свидания. За основу берем плиссированную юбку длиной ниже колен и миксуем с сапогами средней длины и на блочном каблуке комфортной высоты.

Passion.ru

Юбка-карандаш + короткие ботильоны

Белая обувь — настоящий хит этой осени, причем в любой интерпретации: от казаков в духе героини вестерна до классических ботильонов с острым носком. Попробуйте добавить актуальную деталь в повседневный офисный образ со строгой юбкой-карандашом (длина — до колен и ниже). Найти общий язык с гаммой аутфита поможет безупречная база: классическая рубашка свободного силуэта и лаконичная сумка-папка для самых ценных бумаг.

Passion.ru

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