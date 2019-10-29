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От впечатляющих мини до скромных миди: как правильно сочетать разную длину юбок с осенней обувью 

Passion.ru 28 минут назад
Как сочетать разную длину юбок с осенней обувью
Фото: Passion.ru
Чувствовать комфорт и при этом оставаться женственной помогут несколько универсальных формул. С ними встречать холода можно смело и без компромиссов — достаточно лишь подобрать эффектную обувь. Подчеркиваем элегантный деловой имидж при помощи лаконичных фасонов и базовых цветов, но не забываем находить место для акцентных деталей. Как? Подскажет Passion.ru!

Кожаная мини-юбка + сапоги с широким голенищем

Консервативный черный в качестве основы образа — легко! Особенно в гардеробе для поздней осени. Не заскучать от монохрома поможет броская пара обуви. Пример удачного сочетания в духе 60-х — дерзкая кожаная мини-юбка на запах в тандеме с сапогами с широким голенищем и броским анималистическим принтом — пожалуй, самым громким трендом сезона.
Passion.ru

Кожаная юбка-миди + ботфорты на каблуке

Еще одна вариация на тему кожи, но в формате миди — сочетание элегантной юбки с кожаными ботфортами на высоком каблуке. И это тот самый случай, когда образ выглядит дерзко, но без излишеств. Уравновесить смелые фактуры поможет кашемировый джемпер молочного цвета, а гармоничным дополнением выступит остромодный берет, вместительная сумка и пара statement-украшений.
Passion.ru

Юбка ниже колен + сапоги средней высоты

Для тех, кому наскучила темная палитра, предлагаем попробовать нейтральный беж. Его сочетание с базовым белым, анималистичными принтами рифмующихся оттенков и акцентными деталями безупречно и для деловой встречи, и для романтического свидания. За основу берем плиссированную юбку длиной ниже колен и миксуем с сапогами средней длины и на блочном каблуке комфортной высоты.
Passion.ru

Юбка-карандаш + короткие ботильоны

Белая обувь — настоящий хит этой осени, причем в любой интерпретации: от казаков в духе героини вестерна до классических ботильонов с острым носком. Попробуйте добавить актуальную деталь в повседневный офисный образ со строгой юбкой-карандашом (длина — до колен и ниже). Найти общий язык с гаммой аутфита поможет безупречная база: классическая рубашка свободного силуэта и лаконичная сумка-папка для самых ценных бумаг.
Passion.ru
Passion.ru представляет специальный проект, посвященный Международному конкурсу красоты «Мисс Офис — 2019».
Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, свои таланты, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы.
У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис — 2019» из их числа. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер на грандиозном финале, который пройдет 23 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!
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Теги:
Мода , Ирина Винер , passion.ru
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